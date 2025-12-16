El movimiento de las grúas no cesa en el fútbol chileno y sobre todo en el mercado internacional. Es que los compatriotas fuera del país también dan que hablar, incluso hasta en el Inter de Miami.

Tal cual. Es que uno que hace poco abandonó las nóminas de la selección chilena ahora suena en el potente elenco de la MLS. Eso, tras rondar su nombre por equipos como Colo Colo y U de Chile.

Es más, se habló hasta de un eventual retiro, pero lo cierto es que siguen llegando interesados por su carta. Desde Argentina contaron la verdad sobre el portero Gabriel Arias, quien tiene dos elencos tras su fichaje.

Inter de Miami se quiere teñir de Rojo

Gabriel Arias es el portero que despertó el interés del Inter de Miami, según revelan en Argentina. El portero viene de dejar el arco de Racing y entre rumores sobre un retiro, hay dos elencos que lo quieren en sus filas: Inter de Miami y Defensa y Justicia.

Arias y su adiós en La Academia /Getty Images

“Si bien habría intenciones de ambos lados para llegar a un acuerdo, apareció el Inter de Miami quien tendría en el radar a Gabriel Arias, lo cual no es un dato menor por lo que representa el club y por lo económico”, avisó el medio Planeta Defensa.

Desde el sitio partidario del Halcón de Varela remecieron el futuro del portero chileno, el cual se llena de interesados para aplazar su retiro. En nuestro país fueron Colo Colo, la U y Unión La Calera quienes también lo sondearon.

Lo cierto es que las próximas jornadas serán claves para el arquero nacido en Argentina, pero que representó a la selección chilena. A sus 38 años sigue vigente y hasta Lionel Messi lo podría tener de compañero.