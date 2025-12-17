En Colo Colo están trabajando para tener el plantel 2026 listo lo antes posible. La idea es que la pretemporada que se inicia el 5 de enero tenga a la mayoría de los futbolistas del plantel incorporados.

Cerca están los laterales Matías Fernández y Francisco Salinas. También se busca centrales, como Nicolás Díaz y Bruno Cabrera. Por ende solamente faltaría un meta para reforzar la parte defensiva.

Y el apuntado es el joven meta de Deportes Recoleta Jaime Vargas, tal como lo señaló el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, quien cubre la actualidad del Cacique.

“Jaime Vargas es alternativa real, un arquero joven que puede llegar”, manifestó asegurando que el futbolista que en el Monumental quieren que compita con Fernando de Paul por el puesto.

Jaime Vargas puede llegar a Colo Colo

La proyección de Jaime Vargas

Jaime Vargas cumplió 21 años recién en octubre. Tiene un potencial enorme, al punto que Nicolás Córdova lo nominó para la selección chilena para los amistosos jugados en Rusia.

Anteriormente estuvo en la Sub 17 y la Sub 23, lo que demuestra que tiene condiciones importantes como portero.

En Colo Colo entienden que pueden hacer algo parecido a lo que hicieron con Brayan Cortés, adquirido el 2017 a Deportes Iquique cuando llevaba un par de años jugando en Primera.

Además entienden que puede ser un jugador que, de tener buenos rendimientos, puede ser vendido al extranjero por su corta edad. Algo importante como futuro a mediano plazo.

