El mercado de fichaje del fútbol chileno sigue en llamas y, en medio de la búsqueda de refuerzos de Colo Colo, uno de los nombres que sonó como alternativa para el Cacique terminó resolviendo su futuro en otro club nacional.

Así es, porque tras la salida de Mauricio Isla y Óscar Opazo, los dos laterales derechos del elenco ‘Popular’, sonó entre las opciones de reemplazo el jugador de 25 años, Jorge Espejo.

El también lateral derecho, con reciente paso por Audax Italiano, apareció como candidato junto a Francisco Salinas o Matías Fernández Cordero, no obstante,en la última hora se dio a conocer que su destino está nada más y nada menos que en la Universidad de Concepción.

ver también Mercado de fichajes: Universidad de Concepción destapa “situaciones personales” de Osvaldo González

Jorge Espejo, nuevo refuerzo de Universidad de Concepción

Fue el periodista deportivo de Cooperativa, Sergio Godoy Acosta, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X (@SGodoyAcosta), donde sorprendió anunciando que Espejo finalmente llegará a la Universidad de Concepción.

Eso no es todo, porque agregó que el Campanil adquirió el pase del lateral derecho que pertenecía hasta ahora a Cobreloa y que los universitarios le ganaron la puja a otros conjuntos, como el elenco audino, donde estuvo este 2025, y a su clásico rival, Deportes Concepción.

“El lateral Jorge Espejo (25) fue adquirido por #UdeConcepción a #Cobreloa”, partió señalando el comunicador, para luego agregar detalles de la negociación y su rendimiento en la temporada: “Durante 2025 disputó 40 partidos con #AudaxItaliano, club que, al igual que #DeportesConcepción, buscaba contar con el jugador”.

Publicidad

Publicidad

Así, Espejo disputará la temporada 2026 en Primera División, pero no lo hará ni en Colo Colo, Deportes Concepción ni Audax Italiano, sino que en el campeón de la B de este año: Universidad de Concepción.