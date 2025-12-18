Uno de los temas urgentes que debe resolver Universidad de Concepción en el mercado de fichajes es la continuidad de Osvaldo González. El experimentado zaguero central fue el capitán y máximo referente del plantel que logró el título en la Primera B 2025.

Por eso mismo, el Campanil se ganó el derecho de volver a disputar la élite en el fútbol chileno. El defensor de 41 años jugó 25 partidos ligueros en el campeón de la segunda categoría. Y parecía seguro que continuará para la campaña entrante. Pero todavía no se confirma.

Eso llevó a que el director deportivo de la UdeC, Marcelo Rosas, recibiera una consulta alusiva al ex jugador de Universidad de Chile. “Efectivamente existe ese compromiso público. Es una situación que hemos conversado con el cuerpo técnico, lo analizamos desde lo futbolístico y lo humano”, dijo sobre Rocky González.

Osvaldo González tiene chances de seguir en la U de Conce. (Marco Vazquez/Photosport).

“Sabemos la importancia de Osvaldo para el club, no sólo para los hinchas. Para toda la gente que trabaja, sabemos lo que representa para toda la institución. Es formado en casa, hizo una carrera extraordinaria y su más reciente palmarés es un título con nosotros, que quizás era lo que le faltaba”, añadió Rosas.

Como para refrendar el gran orgullo institucional que dejó ese título en la Primera B. “Hemos conversado con él, está con ciertas situaciones personales. Nos ha costado poder definirlo, pero la intención está. Los compromisos públicos están para honrarlos”, fue la declaración de principios de Marcelo Rosas.

De todas maneras, en la dirigencia de Universidad de Concepción esperan que estas charlas con Osvaldo González tengan un final feliz en el mercado de fichajes. “Habrá una conversación más profunda con Juan Cruz sobre el modelo de juego, tenemos que escuchar qué es lo que quiere. Hemos sido súper respetuosos en no invadirlo más de la cuenta”, apuntó Marcelo Rosas sobre la adaptación del nuevo DT.

El director deportivo agregó que “la intención está de ambas partes, nos juntamos el viernes a conversar. Y cuando vuelva de Santiago tendremos una segunda reunión para ir afinando y que se pueda integrar lo antes posible a los entrenamientos”.

Osvaldo González en un partido ante Copiapó. Sí, fue el lugar donde el Campanil sentenció el ascenso. (Juan Carlos MoreauPhotosport).

Es decir, todo indica que Rocky podrá seguir con su extraordinaria carrera en la máxima categoría del fútbol chileno. Se lo ganó, pues fue un bastión en la campaña que devolvió al club a la máxima categoría. Y también en el aspecto institucional.

Así terminó la tabla de posiciones en la Primera B 2025

