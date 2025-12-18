El mercado de fichajes en Santiago Wanderers ha dejado noticias positivas, como el retorno del entrenador uruguayo Francisco Palladino. Nuevamente fue el charrúa el escogido para tomar el mando del plantel estelar del Decano, que suma y sigue en este aspecto.

Había confirmado la renovación del contrato del arquero Raúl Olivares. Y este jueves 18 de diciembre, el cuadro de Valparaíso ratificó a su primer refuerzo para la campaña del año entrante. Se trata de un atacante de 25 años nacido en Uruguay que en algún momento llamó la atención de un club español.

Su nombre es Marcos Camarda, quien desde el Sud América saltó al Granada a préstamo. Y desde julio del año pasado que estaba en la Primera B del fútbol chileno. Jugaba en San Marcos de Arica, donde este 2025 anotó 11 goles en la Liga de Ascenso.

Marcos Camarda anotó 21 goles en su paso por San Marcos de Arica. (Jose Robles/Photosport).

“El delantero de 1,83 mts se integrará a los trabajos del profesor Francisco Palladino para el inicio de la pretemporada, programada para la primera semana de enero”, informó el cuadro wanderino a través de sus canales oficiales, donde iniciaron el registro de incorporaciones en esta ventana.

Hace algunos días, Camarda dejó una tierna despedida en el cuadro ariqueño. “Se termina una etapa y solo queda agradecer: a todos mis compañeros, a las tías de la cocina, al canchero, los utileros, paramédicos, al presidente y sobre todo a la hermosa hinchada ariqueña que en este año en especial que fue duro y por momentos muy difícil me hicieron sentir el apoyo y cariño”

Mercado: Wanderers anuncia al uruguayo Marcos Camarda como refuerzo

Santiago Wanderers tiene la duda con el uruguayo Joaquín Pereyra, quien terminó su contrato y por ahora es un agente libre en el mercado de fichajes. Mientras tanto, su compatriota Camarda ya confirmó la presencia en Playa Ancha para la próxima temporada.

Marcos Camarda es la única incorporación que tiene el Decano, aunque se desprendió de varios valores: Jorge Paul Gatica pasó a Cobreloa, mientras que Ethan Espinoza volvió del préstamo a Colo Colo, donde difícilmente tendrá oportunidades.

Hubo más salidas en SW: la de Víctor González Chang y la de JosePablo Monreal, un delantero que le dejó el cupo al charrúa que fue oficializado para afrontar la Primera B en 2026.

Así terminó Santiago Wanderers en la tabla de la Primera B 2025

Santiago Wanderers quedó en el 8° lugar de la tabla en la Primera B y no pudo meterse a la Liguilla de Ascenso.