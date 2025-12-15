Se le había perdido la pista hace rato en el fútbol chileno, pero recientemente dio que hablar. Recordado y querido en Santiago Wanderers, un aguerrido defensa argentino cuelta los botines y dice adiós a la actividad.

Se trata de Ezequiel Luna, nacido al otro lado de la cordillera, pero chileno de corazón. A sus 39 años, el eterno patrón de la defensa caturra comunicó que no sigue como futbolista profesional.

“Después de más de 20 años de carrera futbolística, toca decir adiós al fútbol profesional”, partió diciendo en su mensaje, quien fuera compañero de Lionel Messi en el colegio y mantuvieran por año una relación de amistad..

El mensaje de un referente de Wanderers en su adiós

Luna y la Copa Chile 2017 /Photosport

“Gracias Sifup Chile por reconocer el sacrificio de todos estos años. El pasado viernes celebramos este cierre de etapa, junto a mi familia y colegas”, dijo el ahora ex futoblista.

Siguiendo con su mensaje, Luna aclaró sobre su futuro que “de ahora en más, toca aportar desde otro lugar, con nuevas puertas que Dios abrió y seguirá abriendo”.

Luna llegó en 2013 a Santiago Wanderers, vistiendo dicha camiseta en dos periodos. Además, jugó por Palestino, San Luis, Rangers y también en Concón National, en la Liga 2D.

