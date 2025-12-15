En Cobreloa aún duele la final del ascenso perdida a última hora, por lo que se pusieron a trabajar rápidamente en el plantel 2026. Ahí lo consigna es una sola: subir a Primera División.

Lo primero fue ratificar al DT César Bravo, quien comandará al equipo para pelear el ascenso nuevamente, tras bajar de categoría el 2024. Y en materia de fichajes, ya hay uno que está listo en el norte.

Artífice de grandes campañas en Copa Chile 2022 con Magallanes y Ñublense 2024, un prometedor arquero tiene todo arreglado para partir al norte. Justamente, desde los chillanejos arriba, tras decir adiós oficial al club.

Cobreloa se rearma desde el arco

Cobreloa ya tiene portero para la nueva misión retorno a Primera. Se trata de Diego Tapia, arquero que viene de jugar en la Liga de Primera con Ñublense, donde ahora buscará ser el titular del arco loíno.

Diego Tapia en Ñublense /Photosport

“Diego Tapia será nuevo refuerzo de Cobreloa de cara a la temporada 2026.

El meta llegará a Calama ante la alta probabilidad de la salida de Hugo Araya”, reveló el medio Liga Sports.

Publicidad

Publicidad

Justamente, la información apunta a que el acuerdo es un hecho y en las próximas jornadas se hará oficial en Calama. El portero viene de sumar pocos minutos en Ñublense, ya que el titular fue Nicola Pérez.

ver también Héroe de Ñublense dice adiós y alerta a Colo Colo: “Hubo cosas contra las que no pude luchar”

Tapia posee una larga trayectoria en el fútbol chileno. A sus campañas en Chillán y Magallanes, también suma pasos por elencos como San Marcos de Arica, Curicó Unido y Colchagua.