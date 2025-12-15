Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

Fue héroe en Copa Chile: Cobreloa tiene listo a arquero de Primera División como refuerzo 2026

Los loínos se aseguraron con experiementado meta para volver al fútbol grande. Es recordado en dos equipos por sus grandes atajadas.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Cobreloa se refuerza con tiempo para la Primera B.
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTCobreloa se refuerza con tiempo para la Primera B.

En Cobreloa aún duele la final del ascenso perdida a última hora, por lo que se pusieron a trabajar rápidamente en el plantel 2026. Ahí lo consigna es una sola: subir a Primera División.

Lo primero fue ratificar al DT César Bravo, quien comandará al equipo para pelear el ascenso nuevamente, tras bajar de categoría el 2024. Y en materia de fichajes, ya hay uno que está listo en el norte.

Artífice de grandes campañas en Copa Chile 2022 con Magallanes y Ñublense 2024, un prometedor arquero tiene todo arreglado para partir al norte. Justamente, desde los chillanejos arriba, tras decir adiós oficial al club.

Cobreloa se rearma desde el arco

Cobreloa ya tiene portero para la nueva misión retorno a Primera. Se trata de Diego Tapia, arquero que viene de jugar en la Liga de Primera con Ñublense, donde ahora buscará ser el titular del arco loíno.

Diego Tapia en Ñublense /Photosport

Diego Tapia en Ñublense /Photosport

“Diego Tapia será nuevo refuerzo de Cobreloa de cara a la temporada 2026.
El meta llegará a Calama ante la alta probabilidad de la salida de Hugo Araya”, reveló el medio Liga Sports.

Publicidad

Justamente, la información apunta a que el acuerdo es un hecho y en las próximas jornadas se hará oficial en Calama. El portero viene de sumar pocos minutos en Ñublense, ya que el titular fue Nicola Pérez.

Héroe de Ñublense dice adiós y alerta a Colo Colo: “Hubo cosas contra las que no pude luchar”

ver también

Héroe de Ñublense dice adiós y alerta a Colo Colo: “Hubo cosas contra las que no pude luchar”

Tapia posee una larga trayectoria en el fútbol chileno. A sus campañas en Chillán y Magallanes, también suma pasos por elencos como San Marcos de Arica, Curicó Unido y Colchagua.

Lee también
El club en el que suena esta figura de Ñublense para el 2026
Campeonato Nacional

El club en el que suena esta figura de Ñublense para el 2026

"Hubo cosas contra las que no pude luchar": héroe de Ñublense dice adiós
Chile

"Hubo cosas contra las que no pude luchar": héroe de Ñublense dice adiós

Diego Tapia tras atajarle todo a la U: “Fue una experiencia única”
Chile

Diego Tapia tras atajarle todo a la U: “Fue una experiencia única”

Fue dos veces campeón de la B, se fue del Conce y ficha en Temuco
Chile

Fue dos veces campeón de la B, se fue del Conce y ficha en Temuco

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo