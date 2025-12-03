Ñublense no ha visto una en esta segunda mitad del año, con una campaña que solo suma tropezones en los últimos duelos. Por eso, en Colo Colo le prenden velitas a los rojos para que les den una manito rumbo a Copa Sudamericana.

Es que el Cacique se juega su última vida para agarrar un cupo en el torneo, donde debe vencer a Audax y esperar que los chillanejos derroten a Cobresal. Pero no la tienen fácil, ya que el camarín de Ñublense sufrió inesperado remezón.

La “Longaniza Mecánica” llegó a la final de Copa Chile en 2024, lo cual le valió ir a Copa Sudamericana este año. Su gran héroe en ese torneo hoy dice adiós al club, tras dos años atajando en el arco rojo. Y ahí, despachó una polémica frase.

El emotivo y controvertido adiós en Ñublense

Diego Tapia, el arquero que brilló en la Copa Chile 2024 con Ñublense, se despidió del club y busca equipo para 2026. El portero no logró hacerse del arco titular en la lucha con Nicola Pérez, diciendo adiós a su ciclo con los rojos.

Diego Tapia en la Copa Chile/Photosport

“Fue un lindo primer año que me tocó jugar y ser determinante en alguna instancia y muy contento de haber logrado llegar a la primera final en la historia del club. No se pudo ganar pero se luchó hasta el último”, dijo a Rincón del Rojo.

Fue ahí que llegó la frase más incendiaria del ahora ex portero de Ñublense. Sobre su 2025 en Chillán, el portero aseguró que “fue un segundo año bastante raro… Hubo cosas contra las cuales no pude luchar”.

Ñublense despedirá el año sin pelear nada en la parte alta de la tabla y ya libre del descenso. Ahí, recibirán a Cobresal este domingo, a las 18:00 horas, en un duelo que definirá también la suerte de Colo Colo en Copa Sudamericana.