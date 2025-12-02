Difícil tarea para Colo Colo en la Liga de Primera 2025. La posibilidad de que el Cacique clasifique a Copa Sudamericana es prácticamente nula, pero aún asoma un rayito de esperanza.

Resulta que si Colo Colo le gana a Audax Italiano en la última fecha y Ñublense vence a Cobresal en el dielo paralelo, entonces el Albo se mete en la anhelada competencia.

Muy poco probable pensando en el escenario del elenco de Fernando Ortiz. Sobre todo, pensando en cómo han jugado en este último tiempo. La caída por 3-0 en El Salvador es sólo la guinda de la torta.

ver también Pipa de la paz: Humberto Suazo le declara su amor a Colo Colo tras su polémica salida

La IA vaticina lo que pasará con Colo Colo

Somos ansiosos. Es por eso que necesitábamos la opinión con una mirada neutra, objetiva y sin pasiones mediante. Para aquello fuimos ante la IA de Microsoft, Copilot, con el fin de pedirle un vaticinio de lo que pasará con Colo Colo.

Para la IA, las cosas son claritas. “No parece probable que Colo Colo clasifique a la Copa Sudamericana; matemáticamente aún tiene opciones, pero la derrota reciente y la diferencia de puntos lo dejan en una situación exigente y dependiente de otros resultados“, analizó.

Eso sí, vio el vaso medio lleno a favor del Cacique. “La reciente derrota ante Cobresal (impacto anímico y en la tabla), la necesidad de que otro equipo falle y la presión de la última fecha, que suele favorecer a equipos con menos que perder, lo que sería un factor a favor de Colo Colo“, cerró la IA.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo y Cobresal pelearán el último cupo para Sudamericana en partidos paralelos | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo en la Liga de Primera?

Colo Colo jugará el último partido de la fecha ante Audax Italiano, mirando de reojo lo que pase con Cobresal, que jugará ante Ñublense. El duelo está programado para las 18.00 horas del sábado 7 de diciembre.