Arturo Vidal pasa por uno de los momentos más complejos de su carrera. Ha sido muy cuestionado en Colo Colo y su rendimiento ha estado lejos de lo que acostumbra uno de los mejores jugadores chilenos de la historia.

El King, al igual que el equipo, jamás pudo encontrar su mejor versión en este accidentado 2025. Además de no poder ganar ningún título, ahora podrían dejar al club fuera de una competición internacional de cara al 2026. Una situación impensada y todo en el año del centenario.

Vidal llega tarde a entrenar

El rendimiento de Colo Colo ha sido negativo y uno de los apuntados por esta situación es Arturo Vidal. El 23 no pudo repetir sus buenos registros del 2024 y debido a su alto salario, el mayor del fútbol chileno, se ha transformado en uno de los principales blancos de las críticas.

El King no estuvo presente en la última derrota de los Albos ante Cobresal por acumulación de amarillas. Esta caída dejó al club muy complicado para clasificar a la Copa Sudamericana, ya que deben vencer a Audax Italiano y esperar que Cobresal pierda ante Ñublense en Chillán.

Arturo Vidal debía entrenar este miércoles con el plantel, pero pidió un permiso especial debido a un compromiso familiar. De esta manera, el bicampeón de América llegó cerca de 30 minutos después del inicio de la práctica, por lo que tuvo que hacer trabajo diferenciado antes de unirse al resto del grupo, según indicó Radio Cooperativa.

Vidal si bien tiene contrato con Colo Colo hasta fines del 2026, ya que el vínculo se renovó automáticamente por cumplir con la cantidad de minutos, él mismo ha puesto su futuro en duda. En el 2025 ha jugado 26 partidos, con 3 goles y 1 asistencia, siendo uno de los años más bajos de su exitosa carrera.

El próximo partido los Albos será este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas, ante Audax Italiano en el Monumental. Los dirigidos por Fernando Ortiz se juegan la última opción de maquillar un centenario para el olvido.