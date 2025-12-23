Hace unos días se hizo viral el programa Tercer Tiempo, donde Maximiliano Guerrero compartió con Patricio Rubio, Marcelo Morales y también estuvo el artista urbano King Savagge.

El jugador de Universidad de Chile dio muestras de que también se maneja con la música, donde contó que también canta y tiene algunos temas que se pueden encontrar en YouTube.

Pero fue en la entrevista donde sorprendió con un freestyle que fue escuchado atentamente por sus colegas, con un video que se hizo viral en las redes sociales para todos los hinchas.

Las rimas fueron aplaudidas, por lo mismo recordamos una entrevista que el propio Guerreo entregó a Redgol cuando llegó a la U y contó su lado musical que lo hace brillar como el pelo.

Maxi Guerrero tiene un tema en YouTube

Fue en marzo de 2024 cuando Maximiliano Guerrero fue sorprendido por nuestro medio al ser consultado sobre el tema “Baila Reggaetón”, que es interpretada con todo el estilo de Timmy7Ray, además de M La Nota, que es justo el apodo del actual delantero de Universidad de Chile.

“Ah sí, lo vieron (risas). Eso era un tema por lesear, pero ya creo que fue eso. A mí me gusta mucho el reggaetón, pero era por lesear, aunque lo escucho siempre esa música en todos lados”, explicó en esa oportunidad.

Si bien contó que “ahora estoy enfocado en el fútbol”, en su momento incursionó en la música con un muy buen amigo en Deportes La Serena.

“Fue un compañero en el fútbol en las juveniles, que estábamos juntos en Deporte La Serena y se dio para hacer, pero me enfoco en el fútbol que es lo mío”, cerró.

El tema de Maxi Guerrero

