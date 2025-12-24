Universidad de Chile cerró un 2025 lejos de las expectativas iniciales, si bien lograron la Supercopa ante Colo Colo, no lograron clasificar a Copa Libertadores y deberán conformarse con la Sudamericana para la próxima temporada.

Ante esto, Gustavo Álvarez decidió dar un paso al costado y no continuar de cara al 2026, proceso que culminó recién este martes 23 de diciembre con la confirmación de Azul Azul de la salida del ex DT de Huachipato.

En paralelo, la dirigencia azul ya negocia con Francisco ‘Paqui’ Meneghini con el objetivo de volver a ser protagonistas en la Liga de Primera y en el ámbito internacional, para ello, apuntan a reforzarse en zonas clave del plantel. Revisa a continuación todos los detalles del mercado azul.

ver también Mercado de fichajes de verano 2026 del fútbol chileno: rumores, refuerzos, bajas y más

El mercado de fichajes de U. de Chile 2026:

Altas: —

Bajas: Cristopher Toselli, Lucas Di Yorio (León), Nicolás Guerra, Ignacio Tapia y Gustavo Álvarez (DT)

(León), (DT) Renovaciones: Javier Altamirano (Comprado desde Estudiantes LP)

(Comprado desde Estudiantes LP) Rumores: Francisco Meneghini (DT), Renato Paiva (DT), Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Gabriel Arias (Racing Club), Ignacio González (Everton), Eduardo Vargas, Luis Pavez (O’Higgins), Juan Martín Lucero (Fortaleza) y Lucas Romero (Cruzeiro).

Plantel de U. de Chile para 2026

Con las salidas confirmadas en la U, el plantel universitario formará de la siguiente manera:

Arqueros

Gabriel Castellón

Pedro Garrido

Defensas

Fabián Hormazábal

Nicolás Ramírez

Franco Calderón

Felipe Salomoni

Matías Zaldivia

Antonio Díaz

Publicidad

Publicidad

Mediocampistas

Marcelo Díaz

Javier Altamirano (Compra definitiva)

Ignacio Vásquez

Lucas Assadi

Sebastián Rodríguez

Matías Sepúlveda

Israel Poblete

Charles Aránguiz

Flavio Moya

Delanteros