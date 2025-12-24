Es tendencia:
Refuerzos U. de Chile: Altas, bajas y rumores en este Mercado de fichajes para 2026

Finalmente, este martes 23 de diciembre Azul Azul confirmó la salida de Gustavo Álvarez de la banca universitaria.

Por Franco Abatte

En las últimas horas se confirmó la salida de Gustavo Álvarez de la banca universitaria.
Universidad de Chile cerró un 2025 lejos de las expectativas iniciales, si bien lograron la Supercopa ante Colo Colo, no lograron clasificar a Copa Libertadores y deberán conformarse con la Sudamericana para la próxima temporada.

Ante esto, Gustavo Álvarez decidió dar un paso al costado y no continuar de cara al 2026, proceso que culminó recién este martes 23 de diciembre con la confirmación de Azul Azul de la salida del ex DT de Huachipato.

En paralelo, la dirigencia azul ya negocia con Francisco ‘Paqui’ Meneghini con el objetivo de volver a ser protagonistas en la Liga de Primera y en el ámbito internacional, para ello, apuntan a reforzarse en zonas clave del plantel. Revisa a continuación todos los detalles del mercado azul.

El mercado de fichajes de U. de Chile 2026:

  • Altas: —
  • Bajas: Cristopher Toselli, Lucas Di Yorio (León), Nicolás Guerra, Ignacio Tapia y Gustavo Álvarez (DT)
  • Renovaciones: Javier Altamirano (Comprado desde Estudiantes LP)
  • Rumores: Francisco Meneghini (DT), Renato Paiva (DT), Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Gabriel Arias (Racing Club), Ignacio González (Everton), Eduardo Vargas, Luis Pavez (O’Higgins), Juan Martín Lucero (Fortaleza) y Lucas Romero (Cruzeiro).

Plantel de U. de Chile para 2026

Con las salidas confirmadas en la U, el plantel universitario formará de la siguiente manera:

Arqueros

  • Gabriel Castellón
  • Pedro Garrido

Defensas

  • Fabián Hormazábal
  • Nicolás Ramírez
  • Franco Calderón
  • Felipe Salomoni
  • Matías Zaldivia
  • Antonio Díaz
Mediocampistas

  • Marcelo Díaz
  • Javier Altamirano (Compra definitiva)
  • Ignacio Vásquez
  • Lucas Assadi
  • Sebastián Rodríguez
  • Matías Sepúlveda
  • Israel Poblete
  • Charles Aránguiz
  • Flavio Moya

Delanteros

  • Maximiliano Guerrero
  • Rodrigo Contreras (En duda)
  • Leandro Fernández
