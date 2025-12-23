Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

No le dieron ni las gracias: U de Chile confirma el acuerdo de salida con Gustavo Álvarez

Los azules confirmaron mediante un frío comunicado la salida del técnico argentino y la negociación con Paqui Meneghini.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Gustavo Álvarez se despide de Universidad de Chile.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTGustavo Álvarez se despide de Universidad de Chile.

Universidad de Chile cerró definitivamente el ciclo de Gustavo Álvarez al mando del equipo, luego de llegar a un acuerdo por la salida anticipada del técnico argentino.

Algo que fue confirmado mediante un comunicado de prensa en las redes sociales del cuadro bullanguero, con una llamativo y frío gesto que llamó la atención de los hinchas.

Porque, como se acostumbra, el club se despide agradeciendo o dando una palabra de esperanza para su carrera deportiva, lo que en la U, al menos hasta ahora, fue dejado de lado.

“El Club Universidad de Chile informa a los hinchas y a la opinión pública que hoy, martes 23 de diciembre de 2025, se formalizó el acuerdo para que el señor Gustavo Álvarez no continúe con su función como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”, explicaron.

Gustavo Álvarez acordó su salida de la U.

Gustavo Álvarez acordó su salida de la U.

“Un acuerdo de palabra”: Manuel Mayo confirma la salida de Gustavo Álvarez de la U

ver también

“Un acuerdo de palabra”: Manuel Mayo confirma la salida de Gustavo Álvarez de la U

La U apunta a Paqui Meneghini

Dentro del escueto comunicado de parte de Universidad de Chile, se mencionó en uno de los dos párrafos los avances con el sucesor de Gustavo Álvarez: Francisco Meneghini.

Publicidad

“La gerencia deportiva se encuentra en negociaciones con el señor Francisco Meneghini, quien fue aprobado por unanimidad en el directorio, para que encabece el cuerpo técnico durante la temporada 2026”, explicaron.

Con esto, la U puso punto final al proceso de Gustavo Álvarez que se despidió con un título de Copa Chile, uno de la Supercopa donde venció a Colo Colo por goleada y una semifinal de la Copa Sudamericana.

Los 5 refuerzos que busca U de Chile para el nuevo técnico Francisco Meneghini

ver también

Los 5 refuerzos que busca U de Chile para el nuevo técnico Francisco Meneghini

Revisa el comunicado:

Publicidad
Lee también
Nicolás Guerra se va de la U y apunta a cumplir un sueño
U de Chile

Nicolás Guerra se va de la U y apunta a cumplir un sueño

El inesperado "salvador" de Colo Colo en el mercado
Colo Colo

El inesperado "salvador" de Colo Colo en el mercado

Por otra figura: Colo Colo sincera trueque con Coquimbo por Zavala
Colo Colo

Por otra figura: Colo Colo sincera trueque con Coquimbo por Zavala

Duro revés de Brayan Cortés: ¿Vuelve a Colo Colo?
Colo Colo

Duro revés de Brayan Cortés: ¿Vuelve a Colo Colo?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo