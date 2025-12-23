Universidad de Chile cerró definitivamente el ciclo de Gustavo Álvarez al mando del equipo, luego de llegar a un acuerdo por la salida anticipada del técnico argentino.

Algo que fue confirmado mediante un comunicado de prensa en las redes sociales del cuadro bullanguero, con una llamativo y frío gesto que llamó la atención de los hinchas.

Porque, como se acostumbra, el club se despide agradeciendo o dando una palabra de esperanza para su carrera deportiva, lo que en la U, al menos hasta ahora, fue dejado de lado.

“El Club Universidad de Chile informa a los hinchas y a la opinión pública que hoy, martes 23 de diciembre de 2025, se formalizó el acuerdo para que el señor Gustavo Álvarez no continúe con su función como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”, explicaron.

Gustavo Álvarez acordó su salida de la U.

La U apunta a Paqui Meneghini

Dentro del escueto comunicado de parte de Universidad de Chile, se mencionó en uno de los dos párrafos los avances con el sucesor de Gustavo Álvarez: Francisco Meneghini.

“La gerencia deportiva se encuentra en negociaciones con el señor Francisco Meneghini, quien fue aprobado por unanimidad en el directorio, para que encabece el cuerpo técnico durante la temporada 2026”, explicaron.

Con esto, la U puso punto final al proceso de Gustavo Álvarez que se despidió con un título de Copa Chile, uno de la Supercopa donde venció a Colo Colo por goleada y una semifinal de la Copa Sudamericana.

Revisa el comunicado:

