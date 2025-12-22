Se acabó la teleserie. A tres semanas de comunicar en conferencia de prensa su deseo de salir de la dirección técnica en Universidad de Chile, el técnico argentino Gustavo Álvarez puso punto final a su etapa en la institución tras dos años.

Tras largas negociaciones, donde la dirigencia de Azul Azul exigía el pago de una indemnización por incumplimiento de contrato, que terminaba en diciembre del 2026, y ante la negativa del trasandino, se llegó a un punto de acuerdo esta jornada.

Fue el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, que en conferencia de prensa confirmó oficialmente que “se llegó a un acuerdo mutuo para no seguir trabajando de cara al 2026“, para luego entregar detalles del término de la relación.

Se termina oficialmente la era Álvarez en U de Chile

“Me hice presente en la reunión de directorio para presentar la definición del cuerpo técnico para 2026. (Con Álvarez) Fue un acuerdo de palabra, faltan las firmas correspondientes, pero ya están los papeles en manos de los abogados”, expresó Mayo.

Junto con afirmar que “al ser un tema legal, no estoy en condiciones de hablar al respecto”, el dirigente de la U agregó sobre el convenio con el ahora ex DT que “esperamos que se firme en las próximas horas y cuando sea oficial, se anunciará“.

En la misma línea, el gerente deportivo de Azul Azul confirmó que por unanimidad del directorio, se iniciarán formalmente las tratativas con Francisco Meneghini para que sea el nuevo entrenador de los universitarios para 2026.

Los números del argentino en los azules

En las dos temporadas que estuvo Gustavo Álvarez como entrenador en Universidad de Chile, registró entre torneos locales e internacionales un 64.16 por ciento de rendimiento, en base a 53 triunfos, 20 empates y 20 derrotas. Ganó la Copa Chile 2024 y Supercopa 2025

Así terminaron los azules en Liga de Primera

