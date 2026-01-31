Víctor Dávila es uno de los nombres que suenan con fuerza para reforzar a Colo Colo esta temporada. Sin embargo, a pesar de que los albos lo quieren y el América lo quiere fuera, nada se ha concretado de forma oficial, donde ahora desde México entregan nueva información.

La gran traba que tiene este fichaje es el monto económico, donde el jugador iquiqueño recibe anualmente un monto cercano a 1,5 millones de dólares, lo que se traduce en aproximadamente 100 millones mensuales.

Las Águilas quieren sacarlo del equipo para liberar un cupo extranjero, donde los albos absorberían la mitad del sueldo del jugador, cifra que sigue siendo elevada.

¿Dávila llegará a Colo Colo?

El comunicado León Lecanda señaló en Espn que no hay nada seguido con el chileno hasta el momento. “Todavía no hay acuerdo con Colo Colo por Víctor Dávila, muy avanzado si, la salida del Rodrigo Aguirre a Tigres, esa es la plaza que abrirá América para registrar a Raphael Veiga. La única salida enfilada es la de Aguirre, Dávila todavía no”.

Los refuerzos de Colo Colo

El cuadro albo busca dejar atrás un complejo 2025 donde no lograron la clasificación a ninguna de las competencias internacionales. Por lo mismo, para esta nueva temporada el cuadro anunció los fichajes de Matías Fernández, Maximiliano Romero, Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Por otra parte, experimenta importantes salidas como la de Alan Saldivia, Vicente Pizarro, Esteban Pávez y Lucas Cepeda.