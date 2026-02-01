Era el partidazo del día en la Premier League. Manchester City necesitaba dejar atrás la caída ante el United y, para ello, buscaba vencer a un Tottenham que en la Champions League ha ido como avión.

Pero, la Premier tiene su propia lógica. El equipo de Pep Guardiola marcha segundo en el torneo inglés y necesita cada punto con urgencia, para darle caza a un Arsenal que está encumbrado en la cima.

En es carrera cabeza a cabeza, este partido era trascendental. Pero los Spurs, pese a ser un equipo de la mitad para abajo en la temporada, siempre tienen algo que decir. El descuido del City le costó caro.

Acciones de Tottenham vs Manchester City

Más allá de la dificultad que puede significar visitar al Tottenham, la primera mitad fue totalmente para los Citizens. En un gran despliegue del equipo de Pep Guardiola, el comienzo del partido tuvo un tempranero gol de Cherki (11′).

Luego, sin que le temblaran las piernas, el ghanés Antoine Semenyo puso la segunda cifra, cuando quedó cara a cara con el portero del Tottenham, tras pase de Bernardo Silva (44′).

Pese a este dominio total en la primera parte, los Spurs fueron retomando el vuelo de a poco y consiguieron un descuento en una extraña jugada en la que entre Solanski, delantero del Tottenham, y Guehi, defensa del City, la metieron dentro de la portería defendida por Donnarumma (53′).

Guardiola no logra darle caza al Arsenal | Getty Images

A partir de allí, el Tottenham se convirtió en el equipo que lideraba las acciones dentro de la cancha londinense. Y el tanto del empate fue una maravilla. Tras un centro de Xavi Simons, Dominic Solanke metió una contorsión y, tal como si fuese Higuita, se mandó “un escorpión”. La pelota alcanzó a ser manoteada por Donnarumma, pero no pudo evitar el tremendo golazo, quizás uno de los mejores de la temporada (70′).

El golazo de Solanke | Getty Images

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League?