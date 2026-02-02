Los graves incidentes que provocaron hinchas de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional durante el juego con Audax Italiano, no sólo le traerán un fuerte castigo para la temporada 2026, también provocaron una airada reacción desde el Gobierno.

Es que en La Moneda no sólo realizaron fuertes críticas a lo que ocurrió el último viernes, donde exigen que Azul Azul se haga responsable de estos hechos, sino que tomaron medidas para evitar que estos lamentables sucesos se repitan enel año.

El Gobierno junto con Carabineros de Chile, iniciaron el proceso de recalificación de seguridad de 19 estadios del país, en el marco de la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que introducirá más exigencias para los partidos de fútbol profesional.

Gobierno toma medidas tras caos en U de Chile

Según dio a conocer el Ministerio de Seguridad, “Carabineros deberá aplicar una ‘matriz de riesgos’ a los recintos deportivos, considerando factores como aforo, historial de incidentes, entorno urbano y complejidad operativa”.

El proceso incluye la evaluación de 19 estadios de todo Chile, desde Iquique hasta Temuco, donde personal policial entregará antes del 13 de febrero un informe técnico con registros fotográficos y recomendaciones de seguridad. No será lo único.

Además, se les obligará a los guardias privados a realizar un curso de especialización en eventos deportivos masivos, el cual incluirá formación en control de masas, derechos humanos, manejo de barras organizadas y coordinación con Carabineros.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la segunda fecha en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará a Huachipato en el Estadio Huachipato de Talcahuano, en duelo a jugarse este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas.

