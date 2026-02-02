Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Efecto dominó: Incidentes de la U obligan al Gobierno a revisar 19 estadios en Chile

Tras los graves desmanes en el duelo de los azules, la autoridad aceleró la fiscalización y revisará las condiciones de seguridad de casi 20 recintos.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Hinchas de la U provocando incidentes en Estadio Nacional.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTHinchas de la U provocando incidentes en Estadio Nacional.

Los graves incidentes que provocaron hinchas de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional durante el juego con Audax Italiano, no sólo le traerán un fuerte castigo para la temporada 2026, también provocaron una airada reacción desde el Gobierno.

Es que en La Moneda no sólo realizaron fuertes críticas a lo que ocurrió el último viernes, donde exigen que Azul Azul se haga responsable de estos hechos, sino que tomaron medidas para evitar que estos lamentables sucesos se repitan enel año.

El Gobierno junto con Carabineros de Chile, iniciaron el proceso de recalificación de seguridad de 19 estadios del país, en el marco de la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que introducirá más exigencias para los partidos de fútbol profesional.

Gobierno advierte a la U de Chile por incidentes en el Estadio Nacional: “No puede ser…”

ver también

Gobierno advierte a la U de Chile por incidentes en el Estadio Nacional: “No puede ser…”

Gobierno toma medidas tras caos en U de Chile

Según dio a conocer el Ministerio de Seguridad, “Carabineros deberá aplicar una ‘matriz de riesgos’ a los recintos deportivos, considerando factores como aforo, historial de incidentes, entorno urbano y complejidad operativa”.

El proceso incluye la evaluación de 19 estadios de todo Chile, desde Iquique hasta Temuco, donde personal policial entregará antes del 13 de febrero un informe técnico con registros fotográficos y recomendaciones de seguridad. No será lo único.

Además, se les obligará a los guardias privados a realizar un curso de especialización en eventos deportivos masivos, el cual incluirá formación en control de masas, derechos humanos, manejo de barras organizadas y coordinación con Carabineros.

Publicidad

¿Cuándo juegan los azules?

Por la segunda fecha en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará a Huachipato en el Estadio Huachipato de Talcahuano, en duelo a jugarse este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones

Lee también
Los incidentes en el Becker: "Temuco es de su gente, no de Salas"
Chile

Los incidentes en el Becker: "Temuco es de su gente, no de Salas"

Incidentes suspenden por momento duelo de Marsella y Galatasaray
Internacional

Incidentes suspenden por momento duelo de Marsella y Galatasaray

Dituro: "El fútbol no es contrario a las demandas sociales, pero debemos trabajar"
Universidad Católica

Dituro: "El fútbol no es contrario a las demandas sociales, pero debemos trabajar"

Tabla actualizada: Calera sorprende a Everton y se mete entre los líderes
Chile

Tabla actualizada: Calera sorprende a Everton y se mete entre los líderes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo