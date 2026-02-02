Gobierno advierte a la U de Chile por incidentes en el Estadio Nacional: “No puede ser…”

Universidad de Chile comenzó con el pie izquierdo la disputa de la Liga de Primera. Dentro de la cancha Francisco Meneghini tuvo que sobreponerse a las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, y rescató un empate sin goles ante Audax Italiano. Sin embargo, todo quedó empañado por los hechos de violencia en el Estadio Nacional.

Un puñado de “hinchas” de la U protestaron por las sanciones y alza en el precio de las entradas y generaron importantes desmanes en el recinto de Ñuñoa.

Lo que terminó además con 10 detenidos, quienes recibirán importante castigos por lo ocurrido el pasado 30 de enero.

El tema es que esto no pasó desapercibido por el Gobierno donde lamentaron los hechos de violencia. “Tenemos un trabajo muy intenso sobre la responsabilidad de los hinchas y los clubes. No es solo tarea del Estado, sino que también de los clubes, la gente que participa y quienes hacen negocio del fútbol”, apuntó la Ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo este lunes.

Graves incidentes se reportaron en el Estadio Nacional

“No puede ser que tengamos episodios de violencia sin que se asuman las responsabilidades en está materia. Carabineros está trabajando permanentemente en proteger a las familias que quieren disfrutar al fútbol. Pero no es solo una organización, se deben asumir las responsabilidades”, recalcó Vallejo. Por lo que la U deberá tomar cartas en el asunto para evitar este tipo de incidentes.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Estadio Nacional?

La segunda fecha de la Liga de Primera, el elenco de Universidad de Chile debe visitar a Huachipato el domingo 8 de febrero. Luego el 13 del mismo mes será visitante nuevamente ante Huachipato. El retorno al Estadio Nacional recién será el 22 de febrero cuando se mida frente a Deportes Limache.