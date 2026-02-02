Un triste arranque tuvo la Liga de Primera 2026, porque en el partido inaugural entre Universidad de Chile y Audax Italiano se produjeron fuertes incidentes en el estadio Nacional.

Los delincuentes que dicen ser hinchas de la U avisaron en la previa al duelo con los audinos que iban a realizar desmanes en Ñuñoa, por el castigo que recibió el cuadro laico y el cierre de la galería sur, y cumplieron con su palabra.

Hubo lanzamiento de proyectiles, destrozo de las butacas, incluso incendio en el interior del estadio, lo que generó que el partido no se desarrollara con normalidad.

Fuerte informe arbitral pone en vilo localía de la U en la Liga de Primera

Una vez más lo que dicen ser hinchas de un club perjudican a sus colores. Ahora, Universidad de Chile arriesga jugar lejos del estadio Nacional y a puertas cerradas, debido a la gravedad de los hechos ocurridos el pasado viernes.

La situación es muy compleja para Azul Azul, debido a que todo quedó expuesto en el duro informe que escribió el árbitro Gastón Philippe, por lo que el Tribunal de Disciplina de la ANFP puede ser drástico con el cuadro laico.

El informe arbitral del partido de la U con Audax.

El réferi no se ahorró ningún detalle y habló de los incidentes desde iniciado el partido, el lanzamiento de artefactos, la rotura de mobiliario y el incendio que obligó a detener el partido por casi 10 minutos en el segundo tiempo.

Universidad de Chile sufre y es por culpa de sus “hinchas”…

