El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue avanzando y los grandes no paran de hacer noticia. Ya sea por llegadas o salidas, los clubes más importantes del país se han hecho notar y hubo un nombre que estuvo a nada de llegar a uno de ellos: Diego Coelho.

El flamante nuevo refuerzo de Audax Italiano para la temporada 2026 tuvo una tremenda última campaña con la camiseta de Cobresal. Esto le dio la chance de poder firmar con uno de los tres gigantes de nuestro balompié, aunque se terminó inclinando por los Itálicos.

No obstante, después de un 2025 de ensueño, tiene claro que no desaparecerá del radar y más pensando en el mercado de invierno. Es por ello que el artillero aprovechó de enviarle un mensaje a los interesados, con un claro guiño sobre su futuro.

Diego Coelho pudo descartar a Audax Italiano para dar el salto a un grande

Para Diego Coelho, el sueño de jugar en un grande del fútbol chileno sigue vigente. El delantero uruguayo de 31 años sigue buscando una oportunidad en uno de los clubes más importantes del país y espera demostrarlo con Audax Italiano.

Después de su gran 2025, Diego Coelho pudo llegar a un grande de Chile, pero terminó en Audax Italiano. Foto: Photosport.

En conversación con ESPN F Show el ex goleador de Cobresal reveló que lo estuvieron tentando de uno de los tres clubes más importantes de Chile. “Siempre hay, este año también hubo, pero son cosas que quedan ahí entre mi viejo que es mi representante y el club que llama. Hubo cosas que no se pudieron llevar a cabo, pero por otros temas“.

Pero más allá de eso, Diego Coelho se mostró más que ilusionado de algún día lograrlo. “Al jugador le pega un poco en lo anímico porque uno siente que está preparado, que hizo las cosas bien y espera ese momento con ganas de demostrar“.

“A veces en equipos con poca situación de gol me iba sin patear al arco. En un grande tienes tres chances y sería lindo, uno piensa en que una de esas puede ser para mí“, añadió.

Aunque Diego Coelho fue claro en señalarle a los posibles interesados que, si no es aquí, tratará de ir a un grande en el exterior. “Seguir trabajando, si no es acá, me gustaría salir a otro mercado“.

Finalmente, adelantó el cruce por Copa Sudamericana ante Cobresal, su ex club. “Todavía no se ha tocado, se menciona, me tiran una que otra broma porque nos va a tocar en Calama por la altura y lo que conlleva. En 2024 en Libertadores hicimos de local ahí, en una cancha linda y que siempre está bien. Será un partido definitorio para el que se meta en fase de grupos. Nos vamos a jugar la vida para pasar“.

Diego Coelho sueña con un llamado de un grande de Chile para poder dar el gran salto de su carrera. El delantero hoy se enfoca en Audax Italiano, tratando de demostrar que puede ser un aporte en los clubes más importantes del país.

¿Cuáles son los números de Diego Coelho en 2025?

Diego Coelho se transformó en refuerzo de Audax Italiano luego de haber disputado un total de 32 partidos oficiales en 2025 con Cobresal. En ellos aportó con 14 goles y 2 asistencias en los 2.301 minutos que estuvo dentro de la cancha.

