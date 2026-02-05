Colo Colo tiene por delante ante Everton un importante partido a pesar de que es apenas el segundo por la Liga de Primera. La durísima caída por 3-1 ante Limache golpeó fuerte al Cacique y incluso ya se pone en duda la continuidad de Fernando Ortiz si no vence a los Oro y Cielo.
Por lo mismo tuvo que salir Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, a darle una suerte de espaldarazo al argentino de cara a este duelo ante los viñamarinos.
“Es demasiado prematuro hacer ese tipo de análisis cuando llevamos una fecha. Nosotros estamos empeñados en poder darle todas las herramientas que necesita el cuerpo técnico y los jugadores para que esta situación de cierta manera no vuelva a ocurrir”, aseguró el mandamás alba.
ver también
¿Correa o Romero? La decisión de Fernando Ortiz para Colo Colo vs Everton
La respuesta de Ortiz a los dichos de Mosa
Estas declaraciones obtuvieron la respuesta del DT, quien en conferencia de prensa aseguró a los medios que “más allá de las palabras del presidente, internamente nosotros somos conscientes del partido que obtuvimos el fin de semana pasado ante Limache”.
Fernando Ortiz se juega gran parte de su futuro en Colo Colo ante Everton. | Foto: Photosport.
“Afrontaremos el parido con Everton de este día sábado tomando las consecuencias de lo que sucedió y vamos a redoblar los esfuerzos para hacer un buen partido”, concluyó el trasandino.
Cabe destacar que los números de Ortiz al mando del Cacique hacen pensar que su estadía en el club tiene una fecha de vencimiento bastante cercana. Registra un bajísimo 35,7% de rendimiento entre partidos oficiales y amistosos, con solo cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas.
ver también
El nuevo problema que surge en Colo Colo: “Es sabido que Ortiz no confía 100% en Tuto De Paul”
¿Cuándo juega Colo Colo vs Everton?
Albos y ruleteros se verán las caras este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.