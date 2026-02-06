Colo Colo no la pasa muy bien en este inicio de temporada. La fea derrota en el debut hizo crecer las dudas respecto a Fernando Ortiz, quien tiene una enorme presión para el duelo contra Everton en el regreso al Monumental.

El DT ya era cuestionado desde el año pasado y su renovación, pese a no cumplir el objetivo de clasificar a una copa internacional, dejó a muchos confundidos. La derrota contra Limache solo aumentó las críticas en su contra.

Frente a los ruleteros, no tiene mucho margen. Hay algunos que dicen que debería salir del puesto si no gana en el Monumental. Aquello es algo que no comparte Patricio Yáñez, quien aseguró que, independiente del resultado, al Tano lo aguantarán por algunas fechas más.

“Un par de fechas más van a marcar el destino de Ortiz, por una cuestión de lógica. Si lo sostuviste para este año 2026, sin haber cumplido el objetivo que tenía o que habían conversado, que no era una cláusula, era algo que se revisaba…”, explicó el ex Colo Colo en Radio Agricultura.

Pato Yáñez dice que Fernando Ortiz todavía tiene tiempo en Colo Colo | Photosport

Pato Yáñez: “Sería un papelón si sacas a Fernando Ortiz”

“Lo dejaron porque tuvo carácter para dejar en la banca a Pavez, a Vidal, y manejar de alguna manera a los ídolos y no hacerlos jugar. Eso fue”, agregó el campeón de América.

“Sería un papelón si lo sacas el sábado“, agregó. El duelo contra Everton está pactado para las 20:30 horas en el Estadio Monumental. La obligación está en ganar, porque Colo Colo empezará la segunda fecha como colista en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.