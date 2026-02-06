Colo Colo no tuvo el mejor de los estrenos y quedó obligado a mejorar su imagen en su próximo partido. El Cacique recibe a Everton este fin de semana en un duelo donde tiene que ganar a toda costa y, para lograrlo, ya tienen a sus citados.

Luego del papelón con Deportes Limache, Fernando Ortiz quedó presionado y en la mira de los hinchas. Es por ello que el DT se juega todo o nada con importantes novedades, especialmente con uno de los que recién llegó.

Esta semana el Cacique anunció la llegada de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid como nuevos refuerzos para la temporada 2026. No obstante, solo uno de ellos logró meterse de inmediato entre los convocados del Tano para un duelo donde buscará salvar su proceso.

Colo Colo apuesta por la ley del ex con sus citados ante Everton

Colo Colo ya tiene a sus citados para el choque con Everton, el que tiene una importante novedad. El Cacique presentó la lista de jugadores convocados por Fernando Ortiz, con uno de los recién llegados de inmediato a la acción.

Álvaro Madrid no lleva ni una semana en Colo Colo y ya fue citado. Foto: Colo Colo.

Álvaro Madrid, quien viene recién aterrizando en el club, se metió entre los llamados por el DT para el compromiso. Las dudas que mostró el Eterno Campeón en el mediocampo llevaron al Tano a sumarlo rápido al proceso y pueda debutar ante su ex club, con la ley del ex amenazando.

Por su parte, Lautaro Pastrán no apareció en la lista a pesar de haber estado entrenando en los últimos días. Quedará esperar para ver si fue por un tema médico o si todavía está en un proceso de adaptación.

Además, Colo Colo ratificó al joven Gabriel Maureira como su segundo portero, dejando afuera a Eduardo Villanueva. Diego Ulloa, que asoma como titulara, también destaca en la lista.

Matías Moya y Vicente Martínez, canteranos del Eterno Campeón, son otras sorpresas en el mediocampo. Finalmente y en el ataque, Yastin Cuevas buscará convencer en un duelo para el que se anticipa un doble 9 en el esquema albo.

Colo Colo ya tiene su lista de citados para enfrentar a Everton en la Liga de Primera 2026. El Cacique apuesta por sangre joven en medio de su crisis y ruega que le dé resultado para sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Everton?

Con sus citados ya definidos, Colo Colo cuenta las horas para enfrentar a Everton en la Liga de Primera. El Cacique recibe a los Ruleteros en el Estadio Monumental este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas.

