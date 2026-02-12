El mercado de fichajes sigue en movimiento y, con ello, distintos clubes comienzan a definir el plantel con el disputarán la nueva temporada, donde Rangers de Talca tendría todo acordado para sumar a un nuevo refuerzo.

Según revela el medio Primera B Chile, el mediocampista Diego Plaza tiene todo listo para sumarse a los Rojinegros tras la baja de Juan Méndez. El jugador llegará a préstamo desde Coquimbo Unido, club dueño de su pase y con el que se coronó campeón de la Supercopa de Chile este 2026.

Por otra parte, el periodista Rodrigo Arellano agrega que el jugador rechazó ofertas para seguir junto a los Piratas. “Dejó pasar la opción de ir a Huachipato para privilegiar Coquimbo Unido, pero no está entre las prioridades del actual DT. El jugador quiere sumar minutos de juego”.

La carrera de Diego Plaza

El jugador de 24 años comenzó su carrera en Santiago Wanderers el 2019 con quienes se coronó campeón de la Primera B, pasando luego por Unión San Felipe. El 2024 llega a Coquimbo Unido, pero el 2025 sale a préstamo a San Marcos de Arica.

El 2026 de Rangers

El cuadro piducano busca dejar atrás un 2025 donde no pudieron concretar el ascenso a Primera División, por lo que ahora, en una nueva temporada en Primera B, el equipo que dirige Erwin Durán, buscará la hazaña.

Para ello, el cuadro de Talca anunció la llegada de numerosos refuerzos que se suman esta temporada, entre los jugadores que se suman a la escuadra están Matías Cortés, Cristóbal Muñoz Nieri, José Navarrete, Sebastián Ribas, Alonso Rodríguez, Juan Méndez, Cristian Campestrini, Manuel Vicuña, Mauro González, Carlos Labrín, Alejandro Márquez, Kevin Vásquez y Damián González.

Por otra parte, Rangers también anunció las renovaciones de dos de sus figuras para la nueva temporada, Claudio Servetti e Ignacio Ibáñez.