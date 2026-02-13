Pronósticos Cobresal vs Universidad Católica: las apuestas destacadas para el choque entre Mineros y Cruzados

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Cobresal vs Universidad Católica, por la fecha 3 del Campeonato Nacional.

Cobresal y Universidad Católica se enfrentarán en el estadio El Cobre este sábado 14 de febrero a las 20:30 horas, en el marco de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Los Mineros debutaron con un triunfo por 1-0 sobre Huachipato, aunque en su presentación más reciente cayeron por 3-1 frente a Unión La Calera. Los Cruzados, en cambio, llegan con mayor ritmo competitivo, tras disputar la Supercopa de Chile (donde terminaron como subcampeones) y registrar un empate 2-2 ante Deportes La Serena y un triunfo por 2-0 frente a Deportes Concepción en sus más recientes compromisos de la Liga de Primera.

En la previa de este encuentro, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que contemples antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Cobresal vs Universidad Católica

Total de goles: Más 2.5 2.00 Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri 2.50 Tiros de esquina de Cobresal: Más de 4.5 1.83

El historial respalda un duelo abierto entre mineros y cruzados

En seis de los últimos siete partidos oficiales de Cobresal se marcaron al menos tres goles. En tres de los cuatro encuentros disputados por Universidad Católica esta temporada también se registraron más de dos anotaciones.

Además, en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en El Cobre, el marcador volvió a superar la barrera de los tres tantos.

Total de goles: Más 2.5 – 2.00 en bet365

El comienzo demoledor de Zampedri

Fernando Zampedri comenzó el 2026 en gran forma: registró dos goles y una asistencia en la semifinal de la Supercopa, y sumó dos tantos más junto a una asistencia en las dos primeras jornadas del Campeonato Nacional.

El máximo goleador de los Cruzados también tiene un historial favorable ante Cobresal: acumula ocho anotaciones en 10 enfrentamientos frente a los Mineros.

Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.50 en bet365

Los córners, un arma constante del cuadro legionario en casa

En sus dos partidos en este certamen, el cuadro legionario registró más de cuatro saques de esquina a su favor. Esta tendencia ya había sido habitual en sus actuaciones como local durante la temporada pasada: en nueve de sus últimas 12 presentaciones en casa por la liga chilena, ejecutó al menos cinco córners.

Tiros de esquina de Cobresal: Más de 4.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Cobresal vs Universidad Católica

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Cobresal vs Universidad Católica: últimos partidos