El “partido del siglo” fue el nombre con el que en 2009 se bautizó al duelo que en aquella oportunidad disputó Colo Colo frente a un combinado de jugadores de Isla de Pascua, en el estadio de Hanga Roa, en Rapa Nui.

En un hecho inédito, el Cacique visitó la isla para disputar un encuentro correspondiente a la Copa Chile de ese año, partido que terminó con triunfo albo por 4-0, pero que pasó a segundo plano, ya que el duelo quedó en la historia como el primer acercamiento del fútbol profesional chileno con la isla polinésica.

A 17 años de ese histórico acontecimiento, la experiencia podría repetirse, aunque esta vez con otro club chileno como protagonista. Se trata de Rangers de Talca, elenco que, según adelanta el sitio Primera B Chile, ya proyecta la posibilidad de visitar la Isla de Pascua.

Colo Colo visitó en 2009 la isla polinésica para un duelo de Copa Chile. (Foto: Archivo)

Rangers de Talca quiere visitar en Isla de Pascua

De acuerdo a la información publicada por el citado medio, la nueva administración de los piducanos está empecinada en hacer crecer al club, y para ello planea dar un verdadero batacazo, presentándose en Rapa Nui.

La información fue respaldada por el vocero de la sociedad anónima talquina, José Luis Fernández, quien sorprendió con la noticia al señalar que: “Hay un proyecto que estamos haciendo para ver si podemos venir este año o el otro a la isla alguna vez, rompiendo esquemas, rompiendo paradigmas. Vamos a ver qué pasa”, indicó Fernández, quien precisamente se encuentra en la isla.

El vocero rojinegro detalló que ya ha sostenido conversaciones con autoridades y representantes locales.

“Me junté hoy con uno de los concejales dedicados al deporte, con el Centro Cultural también acá en Isla de Pascua. Están muy interesados en difundir y abrir la opción de invitar a equipos de fútbol. (…) Estamos oficialmente siendo invitados para venir a la isla a hacer vinculación con el medio y turismo”, explicó.

Finalmente, agregó que ya han evaluado instalaciones, hotelería y logística, y que están analizando la opción de “hacer un Rangers distinto, novedoso. Estamos postulando a unas platas del Gobierno Regional, donde la región también le da a instituciones como Rangers la posibilidad de difundir la cultura talquina en otras regiones. Sería una bonita posibilidad”.

¿En qué fecha podría concretarse este hito? Fernández finalmente, indicó que el viaje podría extenderse por tres días y realizarse en algunos de “los dos espacios que son súper pronunciados de no fútbol”, como el Mundial 2026, donde solo se disputarán partidos de Copa Chile, o bien entre septiembre y octubre, eso sí, agregó: “Como vayamos estando ahí en la tabla de posiciones, vamos a ir viendo el foco. Es una posibilidad de agrandar Rangers”, cerró.