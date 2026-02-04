Deportes La Serena fue uno de los clubes que dio que hablar en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Los Papayeros dieron uno de los golpes al concretar el retorno de Diego Rubio, goleador que estuvo durante años en el extranjero.

Después de su última temporada con el Austin FC de la MLS, el artillero que sonó en Colo Colo terminó firmando con los Granates. De hecho, el fin de semana recién pasado fue a la banca en el empate con Universidad Católica, pero se quedó con las ganas.

Ahora, de cara al próximo encuentro y ya con más entrenamientos en el cuerpo, el artillero está listo para saltar al campo de juego. Eso sí, no sin antes rayarle la cancha a sus compañeros para lo que se les viene este año.

Diego Rubio es pura ilusión en su regreso a Chile con La Serena

Tras ponerse a tono en los últimos días, Diego Rubio está listo para hacer su estreno con Deportes La Serena. El delantero está más que entusiasmado con esta nueva aventura con los Papayeros y así se lo hizo saber a sus compañeros.

Diego Rubio regresa a Chile para jugar con Deportes La Serena en 2026. Foto: Photosport.

En conversación con el club, el atacante aseguró sentirse “muy bien, la ciudad ya la conocía. Había venido aquí y bien. La gente del club se portó bien desde el primer momento y los compañeros son un buen grupo“.

Además, Diego Rubio le avisó a Deportes La Serena lo que trae para aportar. “Soy un jugador de ofensiva, delantero, hacer goles, participar y ojalá hacer ganar al equipo, que es lo más importante“.

Finalmente, hizo un llamado a los hinchas pero con un mensaje también a sus compañeros. “Que nos apoyen, los vamos a necesitar todo el año. Torneo largo, muchos campeonatos y ojalá retribuirles el venir al estadio ojalá con victorias, puntos, jugar bien y meter dentro del campo. Ojalá dar el 200 por ciento“.

El delantero espera tener su estreno este fin de semana en la visita ante O’Higgins. Sumar de a tres será vital luego del empate con la UC, que los va estancando desde ya en la zona media de la tabla.

Deportes La Serena se frota las manos con lo que pueda hacer Diego Rubio. Los Papayeros apuestan por un nombre experimentado en el extranjero y que promete darle los goles que le costó encontrar en 2025.

¿Cuándo y a qué hora puede debutar Diego Rubio en La Serena?

Diego Rubio espera hacer su estreno con la camiseta de Deportes La Serena en la próxima fecha del torneo. Los Papayeros deben visitar a O’Higgins este sábado 7 de enero a partir de las 18:00 horas.