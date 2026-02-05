El mercado de fichajes de Deportes La Serena ha tenido ardua acción y sigue con las incorporaciones. De hecho, este 5 de febrero recibieron en las prácticas a un volante argentino de 30 años que se formó en Argentinos Juniors y es hermano de uno de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Las referencias son para Francis Mac Allister, mediocampista surgido del Semillero del Mundo. Al igual que Alexis, quien hoy milita en el Liverpool de Inglaterra y fue pieza importante del equipo de Lionel Scaloni que alzó el tercer Mundial trasandino.

En una conversación con ESPN, Mac Allister contó cómo se dio esta negociación que terminó con él como refuerzo granate. “Con Fede habíamos compartido en Argentinos Juniors hace unos años. Ahora estamos reencontrándonos”, apuntó el ex jugador de Instituto de Córdoba y Rosario Central.

Francis Mac Allister en su primera práctica como Papayero. (Foto: Instagram).

Se refiere a Federico Lanzillota, quien fue su compañero en los Bichos Colorados y llegó al estadio La Portada para custodiar el arco serenense esta campaña. “De hecho cuando se negociaba mi llegada yo hablaba bastante con él para que me cuente la situación”, reconoció Francis Mac Allister.

Federico Lanzillota fue clave para Francis Mac Allister, con quien volverá a ser compañero. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Fue un empujón que esté él y otros argentinos, como Gonzalo Escalante y Rafa Delgado. Son cosas que me fueron empujando a tomar la decisión de estar acá”, marcó también el oriundo de Santa Rosa. Apuntó al volante central que estuvo en la Lazio de Italia y que es un gran amigo de Fabián Orellana.

Alexis Mac Allister junto a su hermano Francis. (Foto: Instagram).

También al ex zaguero de Defensa y Justicia, Delgado, quien tiene 36 años y aportará mucha experiencia al fondo. “El proyecto de Deportes La Serena me entusiasmó desde el primer momento”, afirmó Francis Mac Allister.

Francis Mac Allister, otra sorpresa del mercado en Deportes La Serena

Para Francis Mac Allister, desde que recibió el llamado de La Serena que su intención en el mercado de pases fue recalar en la región de Coquimbo. “No hay nada más importante para un jugador que tanto el entrenador y el director deportivo te muestren el interés”, expuso el mediocampista.

Francis Mac Allister lucha un balón con Matías Suárez, quien jugó muy poco en Unión Española en 2025. (Amilcar Orfali/Getty Images).

“Eso pasó conmigo acá. Me llevó un tiempito poder llegar e incorporarme, pero desde un comienzo el interés estaba fuerte y se terminó dando”, aseguró Mac Allister, quien reconoció haber dialogado con el DT Felipe Gutiérrez y también con Francisco Bozán, quien reemplazó a Hugo Balladares en la gerencia deportiva.

Por lo pronto, el Pipe Gutiérrez prepara el equipo para una visita difícil: este sábado 7 de febrero, a contar de las 18 horas, La Serena se medirá ante O’Higgins de Rancagua en el estadio El Teniente.

Así va la tabla de la Liga de Primera 2026

Deportes La Serena comenzó el certamen liguero con un 2-2 ante Universidad Católica y quedó así en la tabla.

