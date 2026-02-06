Audax Italiano se sacó de encima las dudas del debut y consiguió una goleada que lo llena de confianza. Los Itálicos vencieron por 3 a 0 a la Universidad de Concepción, resultado que los transforma en los nuevos líderes de la Liga de Primera.

Uno de los jugadores que marcó fue Federico Mateos, quien vive una revancha especial. El mediocampista no fue considerado por Gustavo Álvarez en la U de Chile y ahora, con Francisco Meneghini al mando, nuevamente tuvo que salir a préstamo luego de haber estado en Ñublense en 2025.

Frente a la U de Conce el volante fue la gran figura del partido, lo que no lo dejó no sólo feliz, sino que sepultando su paso por el Bulla. Tanto, que al ser consultado ni se acordó de ellos.

Federico Mateos ni se acuerda de la U tras liderar triunfo de Audax Italiano

En la cabeza de Federico Mateos no hay otra cosa que no sea rendir con Audax Italiano. El volante dejó atrás rápido su retorno a la U y demostró en la cancha que llegó a ser aporte en los Itálicos, liderando el triunfo de este viernes en el torneo.

Federico Mateos deja en el pasado a la U marcando y siendo figura en Audax Italiano. Foto: Audax Italiano.

Tras el encuentro, el volante conversó con TNT Sports y abordó el choque con la U de Conce. “Fue un partido difícil, juegan bien y tienen muchas maneras de atacar, pero pudimos contrarrestar y atacamos bien. Es importante ganar de local, hacerse fuertes“.

El mediocampista también destacó el nivel que mostró Audax Italiano, muy lejos del que se vio en el debut. “Creo que es algo que nos pide el profe, hacernos dueños del juego. Quizás por momentos no lo fuimos pero hay que saber sufrir. Cuando queda mal parado el rival hay que aprovecharlo“.

Fue tas ello que Federico Mateos fue consultado por su salida de la U, pero se enfocó sólo en lo que ha sido llegar a los Tanos. “Bien, los chicos me recibieron muy bien, el cuerpo técnico y la gente del club. Hay un grupo de trabajo muy lindo, que tira para adelante. Espero sea un buen año porque, de lo poco que los conozco, se lo merece“.

Finalmente, aseguró que quiere hacer algo incluso mejor a lo que lograron sus compañeros el 2025, peleando el título y clasificando a Copa Sudamericana. “Totalmente, hay que tratar de mantenerse igual o mejor que el año pasado, que lo hicieron bien. Por algo estamos en lo que estamos, hay que aprovecharlo pero nunca descuidando el campeonato que es lo más importante“.

Federico Mateos no está ni ahí con la U y sólo trabaja con la mira puesta en ser protagonista con Audax Italiano. El mediocampista no fue considerado en el Bulla y, a lo lejos, demostró que tiene con qué aportar.

¿Cuáles fueron los números de Federico Mateos en la U?

En su paso por la U, Federico Mateos logró disputar un total de 45 partidos oficiales. En ellos aportó con 5 goles y 3 asistencias en los 2.652 minutos que acumuló en el campo de juego.