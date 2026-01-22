Universidad de Chile vive horas decisivas en la conformación de su plantel para la temporada 2026, donde apuntan a cerrar el mercado de fichajes luego de la llegada de cuatro refuerzos.

Pero mientras revisan si es necesario sumar un nuevo nombre, hay otros que siguen de salida, como lo que pasó esta semana en el Centro Deportivo Azul con un nuevo cortado.

Se trata de Federico Mateos, quien volvió de préstamo con contrato activo desde Ñublense, pero donde ya había sido advertido que no sería considerado por Francisco Meneghini, por el cupo de extranjero.

Luego de dos semanas de espera, el volante encontró club y en el mismo fútbol chileno, ya que defenderá los colores de Audax Italiano, donde ya empezó los entrenamientos.

Federico Mateos regresó de préstamo desde Ñublense. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Un extranjero menos para la U

Así lo detalló el medio Emisora Bullanguera, quienes confirman que Federico Mateos sumará un nuevo club en el fútbol chileno, esta vez en La Florida con el Audax Italiano.

“El jugador retiró sus pertenencias en el Centro Deportivo Azul, además que se despidió de sus compañeros donde era muy cercano con el grupo de los argentinos”, explican.

En ese sentido, desde el primer día que regresó a los entrenamientos con la U que le fue notificado que debía buscar un club, ya que no estaba en los planes para 2026.

“El volante jamás pudo demostrar las grandes condiciones que lo catapultaron a la U, por lo que tuvo que buscar vías de salida para continuar su carrera”, explicaron.

