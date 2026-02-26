Fue seleccionado, ganó seis títulos en Universidad Católica y ahora sorprende en Segunda División

El mercado de fichajes se sigue moviendo y ahora es la Segunda División que sorprende con un fichaje de categoría. Esto tiene relación con Santiago City que confirmó la llegada de Carlos Lobos.

El volante se formó en Universidad Católica y se transformó en uno de los jugadores de mayor proyección. Con 13 años ya se sumó las filas del cuadro cruzado en San Carlos de Apoquindo.

Incluso fue parte del plantel que conquistó la Nike Premier Cup en Shanghái en 2012. Además fue convocado a dos Sudamericanos por Chile tanto en la Sub 17 y Sub 20. En dicha camada también destacaron Francisco Sierralta, Jeisson Vargas y Jaime Carreño entre otros.

En el profesionalismo Lobos ganó seis títulos con Universidad Católica. Sin embargo, en 2020 salió del club y siguió su carrera en Everton y luego en Huachipato. En los acereros volvió a levantar la copa de la Liga de Primera en 2023.

El nuevo club de Carlos Lobos

En sus últimas temporadas estuvo en La Serena y tras ello en Rangers en la Primera B. Pero tras quedar libre, decidió buscar nuevos desafíos y llegó hasta la Segunda División. Por lo que ahora será nuevo jugador del Santiago City, elenco que ha invertido y fuerte para conseguir el saltó de categoría.

Cabe consignar que junto al ex U Católica también se suman nombres como Marco Medel, Nicolás Claveria, Diego González, Pablo Cardenas, Bryan Taiva, Andrés Díaz, Víctor González, Fabián Nuñez y el DT Cristián Febre.

Por lo que ahora serán uno de los protagonistas del campeonato de Segunda División en busca del anhelado ascenso a Primera B.

Carlos Lobos ahora enfrentará el desafío de la Segunda División con Santiago City.

