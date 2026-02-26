El mercado de fichaje terminó en la Primera División nacional, pero sigue abierto en las otras categorías, donde se reveló que un jugador de Audax Italiano se despide del club para fichar por club de la Segunda División.

Según revela el medio Tano Noticias, Jesús Mercado, jugador de 20 años, se despide del club audino para fichar por Deportes Linares. “Llegó a los 14 años al elenco audino, fue capitán en las series formativas del cuadro itálico, también tuvo pasos por Colo Colo. Puede jugar como extremo o lateral por izquierda y derecha”, explica el medio.

Asimismo, agrega que el jugador firmará por un año con el primer equipo albirrojo. “Los derechos de formación quedaron 50% Audax y 50% Linares”.

En la misma línea, el medio Fichajes Fútbol Chile agregó que el elenco dirigido por el griego Nikolaos Issaris buscaba sumarlo. “Tenía en sus planes a Jesús cuando iba a arribar a General Velásquez”, explicó.

El 2026 de Deportes Linares

El ex cazatalentos de Chelsea y Manchester United, Jorge Alvial, se convirtió en el nuevo dueño de la escuadra. “Nunca me doy por vencido, vengo de una ciudad que es Iquique, de un barrio muy chico, que ahora es grande, El Morro, y de muy niño, dije que iba a llegar a lo máximo del fútbol y llegué al Chelsea y Manchester United, así que yo no me doy por vencido”, comentó en conversación con Pasión Albirroja.

“Estuve ya en Panamá como dueño y también estuve en Estados Unidos, pero es la primera vez en Chile, estoy muy emocionando, nunca había conocido Linares, pero vine para acá, me encantó el entusiasmo de la gente, de Mariela (Vásquez, presidenta de la Corporación de Deportes Linares”.