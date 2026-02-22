Tabla de posiciones: polémico arbitraje deja a Everton como colista y envalentona a Audax

Audax Italiano y Everton de Viña del Mar teloneaban el partido de fondo de este domingo de fútbol chileno. Disímiles momentos para ambos elencos, que se encontraban en el Bicentenario de La Florida.

Primero, un Audax que, si bien perdió su último partido ante Ñublense, goleó a la Universidad de Concepción y logró un preciado empate ante la U de Chile, amargándole el debut.

Mientras tanto, Everton no ha logrado despegar en el actual torneo. No solamente los Ruleteros no han ganado un solo partido en la Liga de Primera 2026, sino que los han perdido todos. La semana pasada, ante Huachipato, fue una verdadera debacle.

Acciones del Audax Italiano vs Everton de Viña del Mar

No podemos hablar de un gran despliegue futbolístico en el primer tiempo del encuentro en La Florida. Bajo ritmo mostraron ambas escuadras, lo que hizo escasas las emociones. Eso sí, Everton sufrió la anulación de un gol, tras revisión y la detección de una falta de Alfaro (3′).

Las cosas se pusieron picantes sobre el final del primer tiempo. Parecía que el VAR iba a revisión por una posible roja a un jugador itálico, tras un córner. Pero, la sorpresa fue mayúscula cuando, en vez de eso, el juez del partido decretó penal por un agarrón que no es muy diferente a los que se dan una decena de veces por partido.

La justicia divina, o las manos de Dios si se quiere, intervinieron. En el cobro del penal, Diego Coelho lo mandó a media altura, pero Ignacio González estuvo atento y tapó (45+6′).

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cero a cero comenzaron la segunda parte. Y, nuevamente un penal hizo que las cosas se pusieran bajo sospecha. Audax Italiano volvió a ser el beneficiado con el cobro, que esta vez Rodrigo Cabral convirtió en gol (67′).

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones

Triunfo de los de La Florida que les permite entrar entre los seis primeros equipos del torneo actual. En la sexta posición pasarán esta semana los itálicos, que no podrían ser desplazados por ningún otro equipo.

El penal tapado por Nacho González | Photosport

Mala cosa para Everton de Viña del Mar, equipo que suma su cuarta derrota al hilo y que está en lo más profundo de la tabla de posiciones, sin unidades. Empieza a verse feo lo de los viñamarinos.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?