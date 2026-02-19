Evidentemente Óscar Torta Opazo no fue el primer ex jugador de Santiago Wanderers que se puso la camiseta de Everton de Viña del Mar y tampoco será el último. Hay un largo listado, que incluye a Jaime Riveros, campeón con ambos equipos.

También al zaguero central Marcos Velásquez, entre tantos otros. Aunque junto a Opazo apareció la figura de un ex Colo Colo que jugó en el Decano y se declara fanático wanderino, aunque también vistió los colores de Everton. Se trata de Cristián Flores.

Sí, el icónico Pistola Flores, quien pasó a los Ruleteros directamente desde Wanderers en 1998. Y al tiempo, en el 2000, jugó para el Cacique. “Lo voy a defender y se van a ir todos en contra mío. Es una profesión lamentablemente”, dijo a RedGol.

Cristián Flores en Santiago Wanderers. (Foto: Memoria Wanderers).

“Si quedaba sin club por no firmar en Everton por darle en el gusto a la gente, la gente no le dará de comer. Yo cuando jugué por Everton fui por profesión más que nada. Si hubiese sido por amor, no hubiese ido ni cagando”, reveló el Pistola Flores.

Muy fiel a su estilo, extremadamente directo para plantear situaciones. “Nunca le di un beso a la camiseta, nunca celebré con la barra. Nada. Iba a hacer la pega y que me pagaran a fin de mes”, reconoció el Pistola. Sabe perfectamente que el rendimiento puede acallar cualquier crítica.

Ex Wanderers y Everton: fiera defensa del Pistola Flores al Torta Opazo

El Torta Opazo se formó como jugador en Wanderers y hoy, más cerca del final de su carrera, fichó en Everton de Viña del Mar. Aunque recibió muchas críticas de hinchas caturros, el Pistola Flores se la jugó por defenderlo. “¿Cuánto tiempo ha pasado desde que salió del club?”, dijo. El carrilero conconino se fue en julio de 2017 del elenco de Valparaíso.

“¿Entonces va a quedar sin pega para que la gente no se enoje? No pues, si él tiene que ver por su familia”, reveló Flores, quien tiene un hijo futbolista, Kevin, y vasta experiencia en la actividad: jugó en Santiago Morning, el Cacique y el Atlante con el Irapuato en México.

Óscar Opazo posó con la camiseta de Everton. (Captura Everton).

Además, hubo otros ex Wanderers que jugaron por Everton. O incluso un ex Ruletero que hoy dirige en el Decano: Domingo Sorace. “La gente lo hueveó, ha sacado jugadores, ha sido formador, se hizo cargo de muertos que no le corresponden en el primer equipo”, sentenció el Pistola Flores sobre algo que el jefe del fútbol joven hizo en 2025 para la parte final.

Por lo pronto, Everton debe afinar detalles para sumar los primeros puntos en la Liga de Primera 2026. Este domingo 22 de febrero, los Oro y Cielo visitarán al Audax Italiano en la fecha 4 en el estadio Bicentenario de La Florida a contar de las 18 horas.

Así va Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Everton es uno de los dos equipos que no sumó puntos en los tres partidos iniciales de la Liga de Primera 2026.

Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Santiago Wanderers debutará en la Primera B este sábado 21 de febrero como local ante Deportes Recoleta. El partido se jugará al mediodía. Sí, desde las 12 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

