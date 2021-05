Sonó Pistola: cálculos renales impidieron a Flores ser vocal de mesa

En época de elecciones siempre el mundo del deporte está bastante involucrado en el asunto. Así como Esteban Paredes no pudo ser vocal de mesa esta vez por estar viviendo en Coquimbo o Marcelo Barticciotto hizo un llamado a sufragar en masa, la historia del ex defensor Cristián Flores también dio qué hablar.

Resulta que el popular Pistola, que jugó en Colo Colo y Wanderers entre otros equipos, estaba listo para cumplir su deber de vocal de mesa. Sin embargo, en la noche del viernes tuvo fuertes dolores provocados por cálculos renales, los que a sus 49 años le hacen la vida imposible. Sin embargo, igual acudió en el Liceo Politécnico de Valparaíso el sábado.

En conversación con Las Últimas Noticias, inidcó que "me presenté a las 8.05 horas, con la intención de quedarme, pero aguantando el dolor con anestésicos. Ahí conté que tengo cálculos renales. Incluso llevé una piedra que boté y la tengo en un papel guardada, pero estaba con dolores terribles".

Luego comentó que "estaba preparado para aguantar, estoy acostumbrado, aunque el dolor te ahoga y te cuesta respirar. En el Servel me preguntaron si estaba enfermo y luego me dijeron ‘váyase nomás’. Y me fui, qué me iba quedar parado. Tengo los papeles médicos que confirman que estuve con suero y los exámenes médicos. Yo no quería discutir".

Pistola Flores mostró los certificados médicos que le dieron por los cálculos renales que sufre. Foto: cedida.

Lo que lamenta Flores es que "no pude votar. Si no alcancé ni a estar en la mesa, así que menos iba a votar. Quería hacerlo de los primeros, como vocal, para estar sentado todo el día, pero me dijeron que me fuera. No me pidieron nada de papeles".

Finalmente, el Pistola indicó que "hice un tratamiento con unos productos donde tenía que comer semillas, tomar mucha leche, comer palta y puede que alguna de esas cosas me haga mal. Me daban cálculos cada un año o dos. Ahora me agarró en varios meses. He pasado las penas del infierno".