El VAR arruina el retorno goleador de Eduardo Vargas: polémica jugada provoca expulsión

Audax Italiano sufrió con la aparición del VAR. Es que el cuadro tano cae ante Deportes Limache y peligra en la carrera por acercarse a Coquimbo Unido que es el único líder en la Liga de Primera.

Los dueños de casa abrieron el marcado con anotación de Guillermo Pacheco a los 16’. Pero los visitantes rápidamente lograron la igualdad. En gran jugada colectiva, Eduardo Vargas fue el encargado de poner el 1-1.

Lo que además significó el desahogo del histórico delantero que en este mercado de fichajes no pudo llegar a la U. El último gol de “Turboman” había sido por Nacional el pasado mes de mayo. Por lo mismo, festejó con todo su anotación en el Estado Bicentenario Lucio Fariña y con corazón incluido para Juliana Peixoto.

El VAR anula golazo de Edu Vargas

Sin embargo, la alegría del Bicampeón de América duró poco y nada. Es que tras la igualdad de los tanos, el juez Gastón Phillippe recibió el llamado del VAR y comenzó la gran polémica de la jornada.

Es que al revisar la jugada desde su inicio, se verificó que había falta del juvenil Mario Sandoval sobre Misael Llantén. Para peor, en el detalle se verificó que el jugador de Audax le dio un codazo al jugador de Limache y el referí rancaguino no dudo: “pone en peligro la integridad de su rival. Por ende, se anula el gol y hay tarjeta roja para el jugador blanco”.

Esto desató finalmente la molestia de todo Audax Italiano ya que recalcaron que en el gol de Guillermo Pacheco hubo una falta en el inicio de la jugada y no fue cobrada. A tal punto subieron los ánimos que Vargas tuvo un fuerte cruce con Phillippe y este finalmente tuvo que amonestarlo para evitar que el tema pasara a mayores.