La temporada 2026 empieza a ser la obsesión de Paqui Meneghini. El DT de la Universidad de Chile planea cada detalle para que este año sea el de consagración de un equipo que en los dos últimos ha rozado la gloria.

Los refuerzos han llegado a goteo. O más bien, una gota solitaria, aunque de notoriedad, ha caído en el CDA. Eduardo Vargas es, por el momento, el único fichaje con el que cuenta la U. Pero, habrá más.

Y no es una cosa de probabilidades o de información dura, es algo de lógica. A Paqui Meneghini se le empiezan a ir algunos jugadores claves y la única manera de conseguir un plantel competitivo es llenando esos espacios. Como, por ejemplo, el de Matías Sepúlveda.

El reemplazo ideal

Las negociaciones de la Universidad de Chile, en este último tiempo, han tenido altos y bajos. A mitad del 2025, junto con la caída de la llegada de Eduardo Vargas, sucedió la insólita situación con Esteban Matus, quien de rebote no llegó a la Universidad de Chile, tras la fallida operación de Turboman.

Ahora, se reactiva su opción. “En el fútbol no hay rencor. Un par de jugadores a préstamo y se olvida el impasse. Es un buen negocio y los representantes también tienen que ver“, aseguró Cristian Caamaño en Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

Cabe recordar que, más que un problema particular con el jugador, la fallida llegada de Esteban Matus supuso un lío judicial con Audax Italiano. El club de La Florida demandó a su par y los llevó al Tribunal Patrimonial de la ANFP, instancia de resolución de conflictos económicos entre clubes.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Matus en 2025?

El lateral izquierdo de Audax Italiano jugó un total de 36 partidos en 2025, anotando seis goles y dando tres asistencias. En total, estuvo 2.966 minutos en cancha.

