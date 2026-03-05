¿Fue falta? el polémico gol de Palestino que dejó a la U de Chile fuera de Copa Sudamericana

Universidad de Chile quedó fuera de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante Palestino en el Estadio Nacional Julio Martínez. En un partido que tuvo un cierre absolutamente dramático.

El conjunto árabe abrió el marcador a los 85 minutos gracias a Nelson Da Silva. Aprovechó un balón en el área para adelantar a su equipo cuando el duelo parecía encaminado al alargue.

Sin embargo, la U reaccionó en los descuentos y logró igualar el marcador con un gol de Maximiliano Guerrero a los 90+4. Esto desatando la ilusión azul de forzar una definición más extensa.

Cuando todo apuntaba a que el partido se iría a penales con la U impulsada por el empate agónico y Palestino intentando buscar el partido en los últimos segundos, llegó la jugada que terminó definiendo la noche en Ñuñoa.

El gol que desató la polémica

En la última jugada del encuentro, a los 96′, Ian Garguez apareció en el área para marcar el 2-1 definitivo para Palestino. Lo que desató la celebración de los árabes.

No obstante, la acción quedó inmediatamente envuelta en polémica. ¿El motivo? Esto debido a que la jugada previa el defensor azul Felipe Salomoni reclamó un empujón de Bryan Carrasco y que lo sacó de la disputa del balón.

El periodista de DirecTV, Pablo Flamn destacó que el hecho pudo haber sido cobrado a favor de Universidad de Chile. “Desestabiliza a Salomoni, el hecho de que haya puesto el brazo hace que sea revisable”, comentó.

Sin embargo, la revisión del VAR desestimó los reclamos y el brasileño Raphael Claus cobró el tanto que dejó a la U fuera de la Copa Sudamericana.

