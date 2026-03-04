“Fue épica la jugada”: la eufórica celebración de la “Nona” Muñoz tras eliminar a la U

Palestino logró la hazaña en Copa Sudamericana. En el último suspiro consiguió el triunfo ante Universidad de Chile y superó por 2-1 a los dirigidos por Francisco Meneghini. Por lo que se mete en la fase de grupos.

Los árabes se pusieron en ventaja con la anotación de Nelson Da Silva. Sin embargo, en el 94’ Maxi Guerrero marcó el empate 1-1 y todo indicaba que el partido se definía en penales. Pero el Tino-Tino todavía tenía algo que decir.

Así fue como en el minuto 96, César Munder logró desbordar por la banda derecha y sacó un centro al corazón del área de la U. Lo que fue aprovechado por Ian Gárguez que pilló a toda la defensa azul durmiendo y con certero remate superó a Gabriel Castellón y puso el 2-1 definitivo.

Lo que desató la celebración de Palestino y todo su cuerpo técnico. Lo que llamó especialmente por la euforia de Cristián Muñoz. La “Nona”, que fue formado en la U y gritó campeón en 2004, cruzó toda la cancha para celebrar con sus jugadores. Incluso esquivando a los futbolistas rivales.

“Nosotros estamos felices por el cuerpo técnico, tuvimos un comienzo difícil pero ahora se nos están dando los resultados”, recalcó Ian Garguez tras la clasificación y en respaldo a su DT.

Palestino logró el triunfo sobre la U y ahora jugará la Copa Sudamericana

“Dijeron toda la semana que la U iba a pasar fácil, pero nosotros fuimos justos ganadores. Fue épico la última jugada. Es un orgullo poder lograr está clasificación con mi cuerpo técnico. Hemos hecho un trabajo enorme”, complementó la “Nona” post pitazo final. Triunfo que además contempla 200 mil dólares al bolsillo de Palestino y que podría crecer en la fase de grupo.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana?

El 19 de marzo se realiza el sorteo de la fase grupal de la Copa Sudamericana. Ahora los representantes nacionales son Audax Italiano y Palestino. Sin embargo existe la chance de que pueda sumarse O’Higgins en caso de no superar la fase 3 de la Copa Libertadores.

En resumen: