Nicolás Peric tuvo una larga trayectoria por el Campeonato Nacional, donde revela que estuvo muy cerca de ser un jugador de Universidad de Chile, tanto que incluso firmó contrato, pero lo rompió por una inesperada razón.

En el programa Hay Zoom de TVN, el comentarista deportivo fue consultado sobre si estuvo cerca de llegar a Colo Colo y Universidad de Chile durante su carrera, a lo que respondió que sí, tanto que con los azules tenía todo acordado, pero la llegada de Jorge Sampaoli cambió todo.

Peric detalla su fallido arribo a la U de Chile

En el programa, el exportero señaló que fue llamado dos veces por el cuadro azul. “En la U fue cuando estaban en quiebra y me llamaron. Y yo les dije: ‘pero ustedes están quebrados, si no tienen plata’. Y nunca más me llamaron”.

Agregaron que después lo volvieron a contactar y todo progreso, pero que la llegada de Sampaoli complicó todo. “Y después, en la otra, cuando vino Sampaoli y firmé contrato. Estaba en Olimpia y me jodieron tanto para que firmara con ellos”.

Agregando que no era el DT que lo quería, sino el club. “Y cuando firma Sampaoli me dicen: ‘oye Sampaoli, no te quiere'”.

A lo que él respondió tajante: “Rompe el contrato”, a lo que le señalaron: ‘pero hue…, son como 300 palos'”, pero que él ya estaba decidido. “Rómpelo, si no estuve ni un día, rómpelo por más que te lo firme, no es mío. Me llevaron a mí y al final llevaron a Johnny (Herrera)”.

