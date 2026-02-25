Es tendencia:
Nicolás Peric pone la lápida y retira a Alexis Sánchez: “No sé si está para jugar en Sudamericana”

Nico Peric con el dolor de su alma: retira a Alexis Sánchez y cree que el chileno ya no tiene físico... ni siquiera para el fútbol sudamericano.

Por Diego Jeria

Nicolás Peric jubiló a Alexis Sánchez.
Las críticas a Alexis Sánchez en España y Sevilla subieron de intensidad tras los pocos minutos minutos disputados por el tocopillanon frente a Getafe. El chileno apenas pudo mostrarse contra el epílogo, pero la prensa lisa y llanamente no quiere ni confía en el delantero.

Pero no sólo en la Península Ibérica es tema el bajísimo rendimiento de Alexis. El ex arquero nacional, y con pasos por la selección chilena, Nicolás Peric, prácticamente mandó al delantero a jubilarse.

Alexis es un jugador de otro ritmo. Voy a decir una idiotez… Me gustaría que Alexis viniera a retirarse acá en Sudamérica, pero no sé si está para jugar. Esa es la realidad. Y es una cuestión física“, dijo el Loco Peric en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta.

Peric agregó que “el alto rendimiento es un desgaste. Yo les decía: muchachos, tómense el tiempo de vacaciones. Si es un mes, es un mes de vacaciones“.

Alexis estira el chicle sin físico

El cuerpo te pasa la cuenta. El alto rendimiento es desgastante absolutamente. Él era un jugador muy físico. Yo creo que él… Él ya está. Lo digo con el dolor de mi alma, porque todas estas lesiones de fibra de jugadores veloces, de velocistas, ya no dan más. Ya no se estira más el chicle“, concluye.

Cabe recordar que hace unos meses el ex arquero también había criticado duramente a Alexis, cuando se integró tarde a la pretemporada del Udinese.

“Cómo él no se percata. Tampoco llegó a tiempo al Olympique de Marsella, y al principio le costó. ¿Hasta qué pasó? Se puso bien físicamente y fue un gran porte en el Marsella de nueve o nueve y medio”, expuso entonces.

“Alexis ni siquiera ha comenzado la pretemporada, entonces qué está haciendo. ¿Quieres convencer al técnico? ¿Te digo como convencer a un técnico? Llega de los primeros, qué estás esperando”, sentenció.

