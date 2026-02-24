Arturo Vidal es uno de los jugadores chilenos más importantes de todos los tiempos. Su exitosa carrera está llena de grandes momentos, como el día que lanzó el “ahí quedó Brasil”.

Desde muy joven el King demostró que tenía una personalidad diferente, la cual lo llevó a “quitarle” los penales al mismísimo Michael Ballack en Bayer Leverkusen y a Andrea Pirlo en Juventus. Claro que en otras ocasiones les ha valido polémicas o ser tildado de soberbio. Nadie es perfecto.

Vidal recordó su frase

En el Sudamericano Sub 20 en Paraguay en el año 2007, Chile se enfrentó a Brasil en la segunda fecha del hexagonal final. La Roja igualó 2-2 ante la Canarinha con dos goles de penal de Arturo Vidal. El último tanto fue en el minuto 94, lo que desató la locura de los dirigidos por José Sulantay.

Una vez terminado el caliente partido, Vidal fue entrevistado por Canal 13 y todavía con las revoluciones a mil, lanzó el famoso “ahí quedó Brasil”. Casi 20 años han pasado y el King volvió a recordar este momento en una actividad de Jugabet.

“Ya era la mentalidad del King, venía con una cosa de rebeldía desde chico, porque aquí en Chile me acuerdo que con cualquier rival que jugara la selección era que íbamos a perder. Entonces fue como un momento de rabia que me saqué toda esa impotencia que tenía por ser chileno y justo me salieron esas palabras”, comenzó contando Vidal.

“Era lo que soy. Hasta el día de hoy soy así. Cuando me toca hablar siempre digo lo que siento aunque paso a veces la raya, pero es lo que me ha caracterizado toda la vida. De ahí vino la generación dorada, gracias a Dios no fueron solo palabras“, cerró el actual jugador de Colo Colo.

El “ahí quedó Brasil” terminó transformándose en una de las frases más conocidas del fútbol chileno y Arturo Vidal se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la selección chilena que ganó dos Copa América. No fueron solo palabras.