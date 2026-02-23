En poco más de un mes, la Selección Chilena iniciará su temporada 2026 con la disputa de partidos amistosos frente a rivales que disputarán la próxima Copa del Mundo en Norteamérica, como es el caso de Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Luego que desde la ANFP se confirmara a Nicolás Córdova como el seleccionador nacional para este año, se comenzaron a organizar los encuentros a disputar en este calendario, tanto antes como después de la cita planetaria.

La primera parada para la Selección Chilena será la FIFA Series, evento que organiza el ente rector del fútbol mundial para que los países de diferentes confederaciones se enfrenten entre sí, y que ya hizo oficial la programación de los encuentros de La Roja. ¡A preparar el café!

ver también De Copa Libertadores a la Selección: La figura de O’Higgins que citará Nicolás Córdova

Oficializan horarios de amistosos de la Selección Chilena

El primero de los encuentros que jugará el “Equipo de Todos” será ante Cabo Verde, debutante absoluto en Mundiales y que busca ponerse en forma ante rivales sudamericanos. El duelo se jugará este viernes 27 de marzo, a contar de las 00:00 horas (de nuestro país) en el Eden Park de Auckland.

Tres días después, en el mismo escenario, la Selección Chilena se enfrentará al local Nueva Zelanda. Según determinó la FIFA, este lance se disputará el lunes 30 del próximo mes, desde las 03:15 horas de la madrugada nacional.

Al ser una fecha oficial dentro del calendario, se espera que Nico Córdova pueda convocar al mejor contingente posible para este desafío en Oceanía, donde buscará extender su buena racha de cuatro juegos seguidos sin perder, con tres victorias y un empate.

Publicidad

Publicidad

¿Qué se vendrá después para La Roja?

A falta de oficialización por parte de la ANFP, se espera que para el mes de junio, la Selección Chilena dispute otros dos amistosos ante rivales que jugarán el Mundial 2026. El primero ante Arabia Saudita, el jueves 4 en ciudad por confirmar. El otro, ante Portugal el lunes 8 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en México.