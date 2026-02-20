Una por otra. Es verdad que se cayó la opción de jugar un partido amistoso ante España previo al Mundial 2026. Sin embargo, la Selección Chilena no se quedó quieta y a falta de confirmación oficial, se medirá en el mes de junio ante el Portugal de Cristiano Ronaldo.

El encuentro se llevaría a cabo el lunes 8 de junio y una de las opciones para recibir el lance ante los lusitanos es el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en México. La buena noticia es que no será el único juego que disputará en Norteamérica.

En la previa a la Copa del Mundo, Chile servirá como banco de pruebas a varios equipos que estarán en la cita planetaria, es que además de Portugal, según dio a conocer Las Últimas Noticias, habrá otro rival mundialista que se medirá ante La Roja.

Antes de Portugal: El nuevo rival de Chile en junio

El matutino dio a conocer que desde la ANFP reaccionaron con velocidad a la caída del encuentro con España, y no sólo aseguraron el encuentro ante la Portugal de CR7, pues además el equipo de Nicolás Córdova enfrentará a otro mundialista.

“El viernes 4 de junio la Selección Chilena se medirá ante Arabia Saudita, en un horario y ciudad por definir”, señala la publicación sobre el duelo que sostendrá, potencialmente en Norteamérica, antes de medirse con el último campeón de la UEFA Nations League.

A falta de la oficialización de este par de amistosos, La Roja se medirá contra cuatro selecciones que jugarán el Mundial 2026, sin contar lo que ocurrirá en el mes de septiembre, cuando se mida ante Estados Unidos en suelo mexicano.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Chile será parte de la FIFA Series, donde jugará el viernes 27 de marzo ante Cabo Verde y el lunes 30 frente al local Nueva Zelanda. Ambos duelos se jugarán en el Eden Park de Auckland, en horarios por confirmar.