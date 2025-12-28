Pasan los años y por más logros que obtengan futbolísticamente hablando, es muy claro a estas alturas que en Argentina les ardió las dos Copas América que les ganó nuestra Selección. Prueba de ello son sus constantes burlas hacia el fútbol chileno.

Cada vez que ocurre alguna anormalidad en nuestro balompié, los principales medios deportivos de ese país hacen “chilenitas” y preparan su artillería de bromas muy pesadas contra los nuestros. Y acá una nueva prueba de esta teoría.

Luego de revelarse las fechas para la temporada 2026 del fútbol chileno, que tendrá más actividad que en 2025 con la inclusión de la Copa de la Liga, la cadena TyC Sports utilizó sus redes sociales para mofarse de la calendarización.

En Argentina se burlan de calendario del fútbol chileno

La temporada 2026 de nuestro balompié arrancará el fin de semana del 19 de enero con el desarrollo de la Supercopa y se extenderá hasta el 13 de diciembre. Además, se pausará la Liga de Primera durante el Mundial 2026 para que se jueguen Copa Chile y la nueva competición.

De este último hecho se agarra TyC Sports para escribir lo siguiente: “Aunque no haya clasificado, la medida que se tomó en Chile por el Mundial 2026“, en referencia a la calendarización, aunque aclarar el motivo que llevó a la ANFP a esta decisión.

“Llamó la atención una medida particular: habrá una pausa especial durante la Copa del Mundo, pese a que la selección chilena no logró la clasificación. El calendario del fútbol chileno presenta una curiosidad: habrá cuatro meses con apenas una fecha oficial —enero, junio, julio y diciembre— y dos de ellos coincidirán directamente con el desarrollo del Mundial“, añade TyC Sports.

“El grueso de los hinchas podrá seguir el certamen internacional sin superposición con la liga local, una decisión poco habitual para un país que no tendrá representantes en el Mundial”, finaliza la publicación.

