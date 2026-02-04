Una verdadera sorpresa se dio a conocer en las últimas horas y tiene como protagonista a un futbolista chileno. Se trata del atacante nacional Iván Morales, quien dejó Sarmiento a fines de 2025 y, desde entonces, se especuló intensamente respecto a cuál sería su nuevo club para esta temporada.

Durante este período, el delantero sonó en varios equipos del fútbol argentino e incluso fue vinculado a un eventual regreso a Colo Colo, cuando los albos aún no confirmaban a Maximiliano Romero como reemplazante del uruguayo, Salomón Rodríguez.

Y si bien O’Higgins fue el club más reciente con el que se le relacionó en el fútbol chileno, durante la jornada de este miércoles el periodista deportivo argentino y especialista en el mercado de fichajes César Luis Merlo confirmó, a través de su cuenta de X, que el “Tanquecito” continuará su carrera en el fútbol trasandino, vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors.

De esta manera, Morales será compañero de dos viejos conocidos del balompié nacional: Brayan Cortés y Leandro Fernández.

Iván Morales es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors

A través de la red social X —ex Twitter—, Merlo informó en primera instancia: “🚨[EXCLUSIVO] Iván Morales es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors” , para luego agregar más detalles del acuerdo entre el delantero chileno de 26 años y el conjunto de La Paternal.

“El delantero 🇨🇱 se hará la revisión médica mañana y firmará contrato por un año. Llega como agente libre tras un paso por Sarmiento. #TratoHecho” , cerró el comunicador.

Foto: Captura de X.

De esta manera, Iván Morales vestirá su segunda camiseta en el fútbol argentino y sumará su tercer desafío internacional, tras sus pasos por Cruz Azul de México y Sarmiento de Junín. En este último club, el atacante disputó 31 partidos durante la pasada temporada, anotando 3 goles y registrando 2 asistencias.