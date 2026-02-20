Es tendencia:
Brayan Cortés se gana nuevo apodo en Argentinos Juniors y los hinchas lo llenan de elogios

Brayan Cortés solamente ha recibido dos goles en lo que va corrido del año y en Copa Libertadores mostró un gran desempeño.

Por Felipe Escobillana

Brayan Cortés es figura en Argentinos Juniors
© AAJJBrayan Cortés es figura en Argentinos Juniors

El 2026 de Brayan Cortés en Argentinos Juniors es notable. Solamente le han marcado dos goles en los primeros cinco partidos disputados en la liga, lo que demuestra la solidez que muestra en el pórtico.

No solamente eso. En Copa Libertadores fue figura contra Barcelona de Guayaquil en Ecuador, lo que lleva al meta chileno a ser uno de los jugadores más aplaudidos en el plantel.

Eso llevó al club de La Paternal en las últimas horas a dedicarle un posteo en el que incluso le regalan un nuevo apodo, el que es muy común entre los arqueros.

“Qué arquero el Loco”, señalan con una banderita chilena, lo que llevó a los fanáticos del cuadro trasandino a llenar de elogios al meta que aún pertenece a Colo Colo.

Los elogios en Argentinos Juniors a Cortés

Los hinchas de Argentinos están contentos con el rendimiento que está mostrando el chileno en el arco y celebran sus actuaciones en el Bicho Colorado.

Publicidad

Por fin un arquero que descuelga centros”, “es de selección”, “la rompiste toda chileno” y “máquina” son algunas de las loas que le dedicaron a Cortés.

Argentinos Juniors no jugará esta semana, debido a que postergaron el partido que iban a disputar contra Lanús ya que ambos están en competencias internacionales, por lo que volverá a jugar el próximo miércoles la revancha ante Barcelona.

