Este experimentado portero dio la vuelta al mundo con aquel gol desde su arco que le convirtió a Brayan Cortés cuando defendía la valla de Cobresal. Leandro Requena vio que el portero iquiqueño estaba demasiado lejos de su zona de cuidado.

Para colmo del Indio, sufrió una caída cuando intentaba correr hacia atrás en el estadio El Cobre. En aquel momento, en el minuto 76 del encuentro, el cuadro Minero le ganaba por 2-0 al Cacique. “Va a caer el gol de arco a arco, de arco a arco, gol”, describió el relator de TNT Sports Patricio Barrera.

Fue el tercer tanto de los pupilos de Gustavo Huerta, que aquella tarde vencieron por 3-1 al equipo adiestrado por Gustavo Quinteros. Luego de pasar cinco temporadas en el cuadro albinaranja, Requena emigró a Deportes Iquique, cuadro con el que descendió a la Primera B del fútbol chileno.

La celebración cobresalina con el ‘goleador’ Leandro Requena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y este año, 2026, seguramente fue uno de los fichajes bombásticos en La Liga 2D. Sí, el avezado portero trasandino disputará la Segunda División del balompié criollo: fue anunciado como refuerzo de Brujas de Salamanca, cuadro que es dirigido por Felipe Cornejo.

Leandro Requena hizo un gol con un ‘remate’ que llevó a que la pelota recorriera 101 metros antes de entrar al arco de Colo Colo y en Brujas Salamanca celebraron a concho su fichaje. “Qué arquero te sacaste”, rezaba la introducción del mensaje posteado por el club en su cuenta de Instagram.

Leandro Requena en acción por Iquique ante la U de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En el equipo de Cornejo se había dado una importante salida: la del golero Matías Olguín, quien salió de la institución para incorporarse a Magallanes en la Primera B para luchar el puesto con Joaquín Muñoz. Por esa razón, se hizo necesaria de un golero con bagaje.

Y vaya si lo encontraron: además de Requena, Brujas Salamanca contrató al ex Universidad de Chile Fabián Carmona. La plantilla también tendrá a varios otros futbolistas que recibieron la bienvenida: Felipe Durán, Francisco Arenas, Leonel Macaya, Nicolás Barrios, Bastián Valdés, Josué González y Mauricio Arias, además de seis renovaciones de contrato. Eran siete, pero la salida de Olguín a la Academia acortó la cifra.

Revisa el inolvidable golazo de Leandro Requena a Colo Colo