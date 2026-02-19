Este mercado de fichajes está lleno de sorpresas y, a horas a punto de cerrar, una inesperada situación ocurrió en la Segunda División Nacional, donde un jugador recién oficializado en la escuadra, recibió una oferta de último minuto y fichó por otro club.

El portero Matías Olguín tenía todo listo para llegar a Brujas de Salamanca, pero hace algunas horas, el cuadro salamanquino entregó una inesperada noticia respecto al fichaje.

El nuevo club de Matías Olguín

A través de sus redes, el equipo reveló que el jugador se va a Magallanes, tras recibir una increíble oferte imposible de rechazar.

“El club Brujas de Salamanca informa que, tras haber sido oficializado por el club, Matías Olguín Lucero ha decidido aceptar una oferta irrenunciable para unirse a Magallanes, equipo de la Primera División B del fútbol profesional“, señalaron en el comunicado.

Agregando que a pesar de que no se pudo concretar su llegada, le desean mucha suerte en este nuevo desafío. “Y agradecemos su total compromiso con Brujas de Salamanca. ¡Buena suerte, Matías!”.

La carrera de Matías Olguín

El portero de 29 años comenzó su carrera el año 2013 junto a Santiago Morning, pasando luego por escuadras como Deportivo Estación Central, Brujas de Salamanca, Deportes Santa Cruz, Deportes Recoleta y San Antonio Unido. El 2024 regresó a Santiago Morning.

Entre los palmares que ha obtenido en su carrera, Olguín se coronó campeón de la Segunda División Nacional junto a Deportes Santa Cruz el 2016, levantando el mismo título con Deportes Recoleta el 2021, ascendiendo al campeonato de Primera B.