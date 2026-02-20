Es tendencia:
Tenis

Peruano Ignacio Buse da el golpe en ATP de Río de Janeiro y aparece en el horizonte de Tabilo

El "Sinner peruano" venció a Joao Fonseca en un partido electrizante y aparece como posible rival para Tabilo en semis.

Por Felipe Escobillana

Ignacio Buse ganó al local Joao Fonseca
© ATP RíoIgnacio Buse ganó al local Joao Fonseca

El Río Open es el torneo más importante de Sudamérica y muchos tenistas sacan su mejor repertorio. Es lo que pasó con el peruano Ignacio Buse (91°), que dio la gran sorpresa del certamen.

En octavos de final enfrentaba al favorito del público y candidato al título al ser el tercer sembrado, el local Joao Fonseca (38°), quien hasta hace algunos meses estaba llamado a pelear el top 3 del tenis mundial con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

El brasileño ganó el primer set ante la algarabía de una hinchada que es muy efusiva. Sin embargo, contra todo pronóstico, Buse empezó a meterse en el partido.

El resultado final fue 5-7, 6-4 y 6-4 a favor de quien es llamado el “Sinner peruano”, debido a que también es pelirrojo y tiene mucha agresividad en su tenis a los 21 años.

Buse se mostró feliz tras ganarle a Joao Fonseca

Alejandro Tabilo en el horizonte de Nacho Buse

Ahora deberá chocar contra el italiano Matteo Berretini (57°), en partido que se jugará como preliminar del que jugarán más tarde el chileno Alejandro Tabilo contra el argentino Thiago Tirante.

De hecho, los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en una de las semifinales del certamen este sábado. Perfectamente Buse podría jugar contra Tabilo, en el “clásico del Pacífico” del tenis.

Por el otro lado del cuadro aparecen el argentino Juan Manuel Cerúndolo ante el checo Vit Kopriva y el portugués Jaime Faria ante el trasandino Tomás Etcheverry.

